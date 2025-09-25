Commerce. Trois nouvelles villes de Seine-Maritime accueillent Uber Eats : la liste des partenaires dévoilée

Déjà implanté dans huit agglomérations du département, dont Rouen, Le Havre ou Dieppe, Uber Eats continue de tisser son maillage territorial. Avec l'arrivée à Eu, au Tréport et à Mers-les-Bains, l'application couvre désormais 79% de la population de Seine-Maritime et s'inscrit dans une dynamique nationale avec plus de 470 villes concernées.
Quels restaurants livrent déjà à Eu, Le Tréport et Mers-les-Bains ?
A partir du 25 septembre, les habitants peuvent se faire livrer leurs repas de 11h à 14h30 et de 18h à 23h, sans minimum de commande et en moins de 30 minutes. Parmi les enseignes partenaires, on retrouve :
A Eu : Boucherie du Centre, Burger King, Kiosque à pizzas, La Bonne Assiette 76, Le Basil, La Farfalla et Planète Donuts.
Au Tréport : Chris Pizza, Efes 76, Little Brasserie et Miami Food.
A Mers-les-Bains : La Friterie de l'Esplanade, Le Royal Kebab, Mer's Pizza et McDonald's.
Un coup de pouce pour les restaurateurs locaux
En plus de faciliter l'accès à une offre variée pour les habitants, Uber Eats met en avant les restaurateurs partenaires. Selon Maxime Delevaux, responsable de l'expansion en France, ce lancement vise à accroître la visibilité des établissements locaux et à dynamiser leur activité. D'autres partenariats devraient d'ailleurs voir le jour dans les prochaines semaines pour élargir encore la zone de livraison.
Une application simple et rapide à utiliser
Pour profiter du service, il suffit de télécharger l'application Uber Eats, de sélectionner son restaurant favori, de composer sa commande et de la recevoir en moins d'une demi-heure. Une solution pensée pour répondre aux besoins du quotidien, que ce soit pour un déjeuner express, un dîner en famille ou une envie de gourmandise.
L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.