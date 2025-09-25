Commerce. Trois nouvelles villes de Seine-Maritime accueillent Uber Eats : la liste des partenaires dévoilée

Déjà implanté dans huit agglomérations du département, dont Rouen, Le Havre ou Dieppe, Uber Eats continue de tisser son maillage territorial. Avec l'arrivée à Eu, au Tréport et à Mers-les-Bains, l'application couvre désormais 79% de la population de Seine-Maritime et s'inscrit dans une dynamique nationale avec plus de 470 villes concernées.

Quels restaurants livrent déjà à Eu, Le Tréport et Mers-les-Bains ?

A partir du 25 septembre, les habitants peuvent se faire livrer leurs repas de 11h à 14h30 et de 18h à 23h, sans minimum de commande et en moins de 30 minutes. Parmi les enseignes partenaires, on retrouve :

A Eu : Boucherie du Centre, Burger King, Kiosque à pizzas, La Bonne Assiette 76, Le Basil, La Farfalla et Planète Donuts.

Au Tréport : Chris Pizza, Efes 76, Little Brasserie et Miami Food.

A Mers-les-Bains : La Friterie de l'Esplanade, Le Royal Kebab, Mer's Pizza et McDonald's.

Un coup de pouce pour les restaurateurs locaux

En plus de faciliter l'accès à une offre variée pour les habitants, Uber Eats met en avant les restaurateurs partenaires. Selon Maxime Delevaux, responsable de l'expansion en France, ce lancement vise à accroître la visibilité des établissements locaux et à dynamiser leur activité. D'autres partenariats devraient d'ailleurs voir le jour dans les prochaines semaines pour élargir encore la zone de livraison.

Une application simple et rapide à utiliser

Pour profiter du service, il suffit de télécharger l'application Uber Eats, de sélectionner son restaurant favori, de composer sa commande et de la recevoir en moins d'une demi-heure. Une solution pensée pour répondre aux besoins du quotidien, que ce soit pour un déjeuner express, un dîner en famille ou une envie de gourmandise.