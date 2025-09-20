Bonne table à Rouen. Avec Fleurs sucrées, Claire Simon, la pâtissière formée chez les grands, enchante les gourmands

La petite boutique de Fleurs sucrées, ouverte au mois d'août, est charmante et chic sur la place des Carmes à Rouen. Lustres au plafond, peinture flambant neuve... Mais c'est évidemment la vitrine, garnie de pâtisseries, de viennoiseries et de gâteaux, qui attire l'œil avisé des gourmands. Car Fleurs sucrées est avant tout un salon de thé où l'on vient s'offrir un petit plaisir. Mais la propriétaire, Claire Simon, a aussi sa formule déjeuner et entend bien développer l'offre salée face à la demande. Au menu pour 12,90€, un sandwich au choix parmi des buns aux falafels, sandwich pastrami ou bretzel au jambon blanc, notamment. Je penche lors de ma venue pour un sandwich au saumon. Ici, tout est fait maison : le pain, les rillettes de saumon qui accompagnent la tranche de saumon fumé, les pickles d'oignons. Idéal pour une rapide pause déjeuner. Le dessert, un flan en ce qui me concerne, délicieux, rappelle la spécialité de la maison.

Le sandwich au saumon.

Panna cotta et tarte au chocolat

Claire Simon a fait ses classes de pâtissière auprès d'un certain Cyril Lignac ainsi qu'au Moulin Rouge et au Lutetia à Paris, puis est passée chez les pâtisseries de Gilles à Rouen avant de se lancer à son compte. "J'aime beaucoup la panna cotta, il y en aura tout le temps en vitrine avec des fruits de saison", explique-t-elle. Le "best-seller" reste sans doute la belle tarte au chocolat, très demandée. Mais Claire Simon essaye aussi de varier les plaisirs en proposant un brownie sans gluten, pour répondre à une demande spécifique. Et pour faire glisser tout ça ? "Le matcha marche vraiment très bien", mais aussi la limonade à la fleur de sureau, par exemple. Chaque jour, six pâtisseries sont à choisir dans la vitrine en fonction des envies de la gérante. A terme, "je voudrais avoir autant de salé que de pâtisseries", envisage Claire Simon, qui réfléchit aussi à lancer une offre de salades. Adresse à tester !

Pratique. 28 place des Carmes à RouenDu mer. au dim. de 11h à 18h30Tel : 09 86 70 13 30.