Bonne table à Rouen. Le Millennial, restaurant pour la génération Y

Pousser la porte du Millennial, nouvelle adresse de la rue Saint-Romain à Rouen, c'est faire un petit voyage dans le temps. Pour la génération Y, née dans les années 80 et 90, c'est retrouver sa chambre d'adolescent. Avec les pop stars de l'époque, de Kyo à Jennifer Lopez en passant par Craig David sur des posters de Star Ac mag. Sur une étagère, des Picsou magazines côtoient la saga Harry Potter ou un bol, rempli de pogs. Nostalgie, quand tu nous tiens ! Au fond de la salle, des affiches des films qui ont marqué cette époque, Disney ou Jurassic Park, à côté d'une console Super NES laissée à disposition des clients.

"J'avais envie de travailler dans

un endroit qui me donne le sourire"

Au menu, des plats de brasserie simples et faits maison, avec un maximum de produits locaux et une formule du jour qui évolue presque quotidiennement. Mon esprit d'adolescent retrouvé, je déguste le jour de ma venue une soupe de melon avec des chips de jambon cru. L'association classique est bien réussie avec une variante très agréable sur les textures. Je continue mon repas avec des gnocchis maison, accompagnés d'une crème de parmesan et de légumes. Comptez 17,50€ pour la formule entrée et plat.

Gnocchis maison avec ses légumes.

Je fais l'impasse sur les desserts avant d'échanger avec Ludivine Noiret, la chef et gérante de l'établissement, parfaite représentante de cette génération Y. "J'avais envie de travailler dans un endroit qui me donne le sourire", explique celle qui a déjà officié en cuisine dans diverses adresses rouennaises avant de se lancer à son compte. L'établissement propose aussi des brunchs le matin et reste accessible l'après-midi pour de la petite restauration salée. La chef compte d'ailleurs étoffer sa carte de burgers. En attendant des soirées à thème, l'adresse offre une belle madeleine de Proust pour un très bon rapport qualité/prix.

Pratique. Du lundi au samedi de 9h à 18h, le vendredi et samedi de 9h à 22h. 52 rue Saint-Romain à Rouen. Tel : 02 35 88 90 36.