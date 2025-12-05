En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
Contactez-nous

Alerte Météo. Vents violents, averses, vigilance étendue à deux départements : quand mettre les décorations extérieures de Noel ?

Société. La Normandie se prépare à un épisode venteux notable ce vendredi 5 décembre, avec un renforcement marqué du vent et des pluies soutenues annoncées sur plusieurs départements. Météo-France place déjà une partie de la région en vigilance, alors que les rafales pourraient atteindre les 100km/h sur les côtes.

Publié le 05/12/2025 à 12h00 - Par Mathilde Rabaud
Alerte Météo. Vents violents, averses, vigilance étendue à deux départements : quand mettre les décorations extérieures de Noel ?
Vents forts en Normandie : une dégradation météo attendue vendredi après-midi. - Unsplash

Après un ciel de traîne encore actif ce jeudi 4 décembre, une nouvelle perturbation est attendue vendredi après-midi sur la Normandie. Les prévisionnistes alertent sur un net renforcement du vent, ainsi que sur une séquence pluvieuse plus organisée qui touchera d'abord les côtes avant de gagner l'intérieur des terres. L'épisode marque le début d'un temps franchement agité pour ce début décembre.

Pluies modérées et rafales jusqu'à 100km/h : les secteurs les plus exposés

Les cumuls de pluie devraient atteindre 10 à 15mm d'ici vendredi soir, avec un passage pluvieux plus marqué entre 14h et minuit. Les rafales, elles, s'annoncent particulièrement soutenues :

  • Jusqu'à 100km/h sur les côtes de la Manche et du Calvados,
  • 80 à 90km/h près du littoral seinomarin,
  • 60 à 70km/h dans les terres, de l'Orne au sud-Manche.

Un véritable coup de vent hivernal, nécessitant prudence et surveillance.

Vigilance jaune : les départements concernés vendredi

Face à cette dégradation, la Manche et le Calvados sont placés en vigilance jaune pour vent fort à partir de 16h vendredi.
La zone sous surveillance pourra évoluer au fil des mises à jour, notamment si la dépression se creuse plus rapidement que prévu. Les habitants sont encouragés à rester attentifs aux bulletins météo.

Décorations de Noël : faut-il encore attendre avant d'installer la partie extérieure ?

Avec ces rafales répétées, la question revient dans bien des foyers : peut-on enfin installer les décorations de Noël dehors ?
La réponse est… mitigée. Les prévisions à court terme annoncent que l'hiver ne s'annonce pas de tout repos (notamment encore de gros coups de vent ce week-end). Mais bonne nouvelle : le beau temps devrait revenir dimanche ! Moralité : vous pouvez installer vos décorations dès aujourd'hui, mais fixez-les solidement. Guirlandes, sujets lumineux et arches extérieures devront être bien arrimés pour résister aux secousses des prochains jours.

Sinon, il suffit d'attendre dimanche !

Un risque d'intempéries venteuses encore présent la semaine prochaine

Les modèles météo indiquent déjà un risque de nouveaux coups de vent la semaine prochaine.
En cause : une coulée d'air arctique sur l'est du Canada qui accélère le jet stream au-dessus de l'Atlantique. Résultat : une succession de perturbations susceptibles de provoquer plusieurs coups de vent, voire un épisode tempétueux en cas de creusement rapide. De forts cumuls de pluie restent également possibles.
Un nouveau point détaillé sera communiqué ce week-end.

