Près de Nonant-le-Pin. Incendie d'un bâtiment agricole : 20 pompiers mobilisés

Vers 6 heures ce vendredi 5 décembre, un incendie s'est déclaré dans un bâtiment agricole de 300m2 situé impasse de l'Ecouflers à Ginai près de Nonant-le-Pin. Vingt sapeurs-pompiers ont été dépêchés sur place pour intervenir.

Les centres de secours de Gacé, Argentan, Gouffern-en-Auge et Trun ont été engagés pour contenir le feu. Selon le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Orne, aucune victime n'est à déplorer.

Les causes de l'incendie restent pour l'heure inconnues