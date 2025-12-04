Argentan. "On veut mobiliser nos élèves" : un établissement scolaire organise des animations pour le Téléthon

Jeux, concert, exposition… A Argentan, le garage école GM2A sera animé, samedi 6 décembre. "C'est la troisième fois que l'on organise une journée au profit de l'AFM-Téléthon, confie Sandrine Demoles, directrice opérationnelle de l'établissement. On veut mobiliser nos élèves sur un engagement citoyen. C'est une façon de construire les citoyens de demain, quelque part", sourit-elle.

Entrée gratuite

De 10h à 17h, les visiteurs pourront profiter des nombreuses animations organisées. "Il y aura des baptêmes de moto, un escape game mais aussi un concert. L'entrée est gratuite", assure Sandrine Demoles avant d'ajouter que les Jeunes sapeurs-pompiers proposeront également une initiation aux gestes qui sauvent.

Les élèves de l'établissement seront quant à eux mobilisés pour assurer les services du garage. "Pour cinq euros, le visiteur pourra faire nettoyer l'intérieur de sa voiture ou faire régler ses feux. Le montage des pneus est aussi fixé à ce prix. Tout sera reversé à l'AFM-Téléthon", détaille la directrice opérationnelle du garage GM2A. Des boissons chaudes et des gâteaux seront également mis en vente pour la bonne cause.