Argentan. Une nouvelle association vient en aide aux personnes en précarité numérique

Une nouvelle association à Argentan a vu le jour pour lutter contre la fracture numérique. Solidarité Numérique Argentan a été créée mercredi 14 février. Elle s'inscrit en complément des autres associations déjà existantes sur le sujet.

Passionné d'internet, Marc Lumat le président n'a lui pas été touché par cette fracture numérique. Le sexagénaire veut mettre à profit sa passion en aidant les autres. "Il y a de plus en plus de personnes en précarité numérique, remarque-t-il. Je connais des personnes notamment chez les séniors qui ont vraiment des difficultés à avoir accès à consulter sa banque, les caisses de retraite… Tout ce qui se fait par internet. Aujourd'hui on est de plus en plus tributaire d'internet."

Avec ses trois partenaires, Marc Lumat propose des permanences à Argentan et se déplace dans les mairies des villages alentour pour rencontrer les personnes dans le besoin.

Pratique. Vous pouvez contacter l'association par mail à sna61200@outlook.fr ou par téléphone au 06 80 61 03 60 (Marc Lumat) et au 06 73 29 51 25 (Sébastien Paris).