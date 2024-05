Argentan. Agir La Redingote, une nouvelle boutique s'implante en ville

L'équipe de l'association Agir, à Argentan, est prête à accueillir les premiers clients dans la nouvelle boutique La Redingote. Lundi 3 juin, le magasin de prêt-à-porter de seconde main ouvrira ses portes. "Il reste encore quelques petites choses à modifier, des affaires à ranger, mais le gros est fait et on est très satisfaits avec les bénévoles. On a hâte de commencer", déclare Manon Margueritte, responsable de la future boutique et encadrante technique des vendeurs.

Comme pour les deux autres boutiques situées à Flers et Argentan, l'objectif est le même : offrir une réinsertion professionnelle aux salariés afin de trouver un emploi par la suite. "La plupart des personnes qui passent dans notre boutique décrochent un job rapidement. On souhaite aider tout le monde, que ce soient les salariés, mais aussi la clientèle", insiste Fabien Lemaître, directeur de l'association Agir.

“On s'améliore à chaque boutique”

Le lieu de 220m2 accueillera quatre salariés. Dans cette boutique, le prix moyen est de 3,10€, avec un prix d'article allant de 0,80€ à 20€ environ. "Sur ce magasin, on a essayé de se rapprocher de la mise en place d'une boutique classique, de se démarquer d'une friperie comme on a l'habitude d'en voir. A noter qu'on ne fait pas que du prêt à porter, il est possible de trouver du linge de maison par exemple", précise Gérald Tramzal, coordinateur des boutiques La Redingote.