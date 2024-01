Place du commerce. Ça bouge dans l'Orne

La Boutique, espace

d'inspiration déco

Cette boutique propose une décoration

de qualité aux inspirations chaleureuses.

Les dernières nouveautés sont à retrouver

sur les réseaux sociaux.

Le Géant du Meuble Monnier à Argentan a ouvert La Boutique. Il s'agit d'un espace d'inspiration pour votre décoration, où vous pourrez trouver des luminaires, des petits objets de décoration, ainsi que du mobilier.

"Nous avons sélectionné les tendances qui ont marqué les catalogues de décoration durant la fin de l'année 2023 et nous veillons à suivre les tendances de cette année 2024 qui débute, expliquent Emmanuel Geffrault et Orlane Amestone, à la tête de l'enseigne ornaise. Nous comptons parmi nos fournisseurs des spécialistes de la décoration et du luminaire qui nous permettent d'apporter de la nouveauté très régulièrement."

Ce nouvel espace de décoration a été pensé pour apporter aux clients et aux Ornais des inspirations chaleureuses et une décoration de qualité. "Nous pourrons accompagner nos clients dans leurs projets d'aménagement d'intérieur avec un service de conseil en décoration", souligne Emmanuel Geffrault, qui conclut : "En attendant de venir nous rendre visite à La Boutique, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux pour connaître nos nouveautés, nos dernières sorties et les tendances déco qui sont disponibles dans notre magasin à Argentan."

Pratique. La Boutique, au Géant du Meuble Monnier, 3 route de Falaise à Argentan. Tél. 02 33 36 78 99.