[Photos] Saint-Lô. Un incendie fait d'importants dégâts dans les ateliers Art Plume

Les pompiers ont été mobilisés dans la nuit du dimanche 13 au lundi 14 juillet pour un incendie dans la salle de spectacle des ateliers Art Plume, rue du Mesnil-Croc, tout près du vallon de la Dollée, à Saint-Lô. 20 soldats du feu ont été dépêchés sur place : le feu serait parti de la pièce multimédia. Il a été maîtrisé au moyen d'une lance à eau. Les pompiers indiquent que "500m2 du bâtiment ont été impactés par les fumées".

Un incendie a fait de gros dégâts dans les ateliers Art Plume, dans la nuit du dimanche 13 au lundi 14 juillet à Saint-Lô. - Tendance Ouest

"Il faudra du temps pour s'en remettre"

Selon l'association Claq'Mandingues, hébergée dans ces ateliers et dont le but est de faire découvrir les cultures du monde à travers l'art, les dégâts sont importants : "Tous nos instruments sont partis en fumée. ça fait mal au cœur. Plus de batucada avant un bon moment", écrit l'association sur son compte Facebook, ajoutant qu'il "faudra du temps pour s'en remettre".

Selon nos informations, la salle d'Art Plume devait accueillir des concerts en fin d'année en raison des travaux au Normandy. Mais selon l'association Claq'Mandingues, la salle n'est pour l'heure plus en état d'accueillir de spectacles.

Lundi soir, une forte odeur de brûlé se faisait toujours sentir aux abords des ateliers.

La cause du sinistre n'est pour l'heure pas connue.

