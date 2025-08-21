Patrimoine. La basilique Sainte-Thérèse, emblème de Lisieux

Impossible de traverser Lisieux sans être impressionné par la silhouette majestueuse de la basilique Sainte-Thérèse. Emblème de la ville, elle attire chaque été des milliers de visiteurs, pèlerins ou simples curieux, venus découvrir l'histoire de Thérèse Martin, jeune carmélite devenue sainte et figure spirituelle mondiale. Grâce à l'ascenseur intérieur, la montée est accessible à tous et la récompense est à la hauteur : une vue imprenable sur Lisieux et la campagne environnante. Cet été, des visites guidées (participation libre) sont organisées tous les jours à 11h.

Pratique. Informations sur therese-de-lisieux.catholique.fr et au 02 31 48 55 00.