En ce moment AZIZAM Ed Sheeran
PODCASTS NEWSLETTERS
En ce moment

Patrimoine. La basilique Sainte-Thérèse, emblème de Lisieux

Loisir. Plus grand lieu de pèlerinage après Lourdes, la basilique Sainte-Thérèse vous ouvre ses portes tout l'été pour des visites guidées, ou juste pour profiter librement de ce magnifique lieu au cœur du pays d'Auge.

Publié le 21/08/2025 à 15h00 - Par Lise Crocquevieille
Patrimoine. La basilique Sainte-Thérèse, emblème de Lisieux
Cet été, visitez la Basilique Sainte-Thérèse à Lisieux, qui attire plus d'un million de visiteurs tous les ans.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Impossible de traverser Lisieux sans être impressionné par la silhouette majestueuse de la basilique Sainte-Thérèse. Emblème de la ville, elle attire chaque été des milliers de visiteurs, pèlerins ou simples curieux, venus découvrir l'histoire de Thérèse Martin, jeune carmélite devenue sainte et figure spirituelle mondiale. Grâce à l'ascenseur intérieur, la montée est accessible à tous et la récompense est à la hauteur : une vue imprenable sur Lisieux et la campagne environnante. Cet été, des visites guidées (participation libre) sont organisées tous les jours à 11h.

Pratique. Informations sur therese-de-lisieux.catholique.fr et au 02 31 48 55 00.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
GARAGE / GARDE-MEUBLE
GARAGE / GARDE-MEUBLE Allemans-du-Dropt (47800) 1€ Découvrir
Grand T1 avec place de parking à St Ferjeux
Grand T1 avec place de parking à St Ferjeux Besançon (25000) 580€ Découvrir
Villa à ST PRIEST (RHONE) à vendre
Villa à ST PRIEST (RHONE) à vendre Saint-Priest (69800) 430 000€ Découvrir
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025 Nice (06000) 130€ Découvrir
Automobile
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Galerie Fiat Panda
Galerie Fiat Panda Quantilly (18110) 150€ Découvrir
Bonnes affaires
Pergola verrière - T.B.E.
Pergola verrière - T.B.E. Brignais (69530) 1 200€ Découvrir
IPHONE 13 PRO MAX 512GB
IPHONE 13 PRO MAX 512GB Paris (75001) 150€ Découvrir
barre de son DENON
barre de son DENON Vernon (27200) 100€ Découvrir
ordi portable ACER Neuf
ordi portable ACER Neuf Vernon (27200) 500€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Patrimoine. La basilique Sainte-Thérèse, emblème de Lisieux
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple