Lisieux. Une visite de la basilique dédiée à Sainte-Thérèse

Construite à partir de 1929, la basilique Sainte-Thérèse de Lisieux est l'une des plus grandes églises du XXe siècle. Elle est ouverte à la visite tous les jours. Souvent comparé à la célèbre basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, l'édifice dispose entre autres d'une crypte à trois nefs. Son dôme, perché à plus de 90m de haut, est accessible de 13h30 à 17h. Chaque jour, le film "Thérèse de Lisieux, une course de géant" est diffusé toutes les heures au centre Pastoral Jean-Paul II, en face de la basilique.

Pratique. Basilique ouverte tous les jours de 9h30 à 20h. Dôme accessible de 13h30 à 17h pour 3€ par adulte et 1€ par enfant.Projection du film : 2€ par adulte, 1€ par enfant.