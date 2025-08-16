En ce moment Leave A Light On (feat Carrie Underwood) PAPA ROACH
Val-de-Reuil. Des centaines d'animaux du monde entier à découvrir à Biotropica

Loisir. Biotropica, à Val‑de‑Reuil, regroupe des jardins animaliers représentant différents écosystèmes et propose régulièrement des ateliers et animations. Des centaines d'animaux sont à découvrir.

Publié le 16/08/2025 à 16h30 - Par Maëlys Blondel
Des pandas roux sont à admirer à Biotropica, à Val-de-Reuil, comme des centaines d'autres animaux. - Biotropica

Biotropica, situé à Val-de-Reuil, rassemble plusieurs jardins animaliers thématiques. Guépards, pandas roux, crocodiles, suricates, manchots, tortues, chauve-souris géante… Plus de 1 000 animaux, de près de 200 espèces différentes, sont à découvrir dans neuf espaces différents, comme le bush australien, la serre tropicale ou encore le jardin d'Asie. Chaque semaine, les goûters des animaux permettent d'observer de près leur alimentation. Dès 12 ans, il est possible de passer une demi-journée avec les soigneurs. Des animations pédagogiques sont aussi proposées aux enfants.

Pratique. A partir de 13€. Ouvert tous les jours. Informations sur biotropica.fr.

