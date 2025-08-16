Val-de-Reuil. Des centaines d'animaux du monde entier à découvrir à Biotropica

Biotropica, situé à Val-de-Reuil, rassemble plusieurs jardins animaliers thématiques. Guépards, pandas roux, crocodiles, suricates, manchots, tortues, chauve-souris géante… Plus de 1 000 animaux, de près de 200 espèces différentes, sont à découvrir dans neuf espaces différents, comme le bush australien, la serre tropicale ou encore le jardin d'Asie. Chaque semaine, les goûters des animaux permettent d'observer de près leur alimentation. Dès 12 ans, il est possible de passer une demi-journée avec les soigneurs. Des animations pédagogiques sont aussi proposées aux enfants.

Pratique. A partir de 13€. Ouvert tous les jours. Informations sur biotropica.fr.