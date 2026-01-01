En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
Normandie. Le site de La Poste est bloqué : la piste d'une cyberattaque évoquée ?

Sécurité. Le site de La Poste est victime d'un blocage massif, jeudi 1er janvier. Le groupe avait déjà été visé par une cyberattaque revendiquée par des hackers pro-russes juste avant Noël.

Publié le 01/01/2026 à 09h48 - Par Julien Rojo
Le site de La Poste a connu un blocage, mais la livraison de colis se poursuit - Eric Mas

La nouvelle année ne commence pas très bien pour La Poste. Le site du groupe était indisponible dès le matin du jeudi 1er janvier. L'entreprise a d'abord signalé des difficultés à accéder à ses services en ligne. Les utilisateurs ne pouvaient donc pas suivre le trajet de leur colis. Cependant, "la distribution des colis et du courrier continue à s'effectuer ainsi que la remise des instances en bureau de poste", précise la société postale. Le message affiché a été changé en quelques brèves lignes. "Notre site est indisponible. Nos équipes mettent tout en œuvre afin de rétablir la situation au plus vite", pouvait-on lire vers 9h30.

Une entreprise déjà ciblée

La Poste avait déjà été victime d'un blocage massif à partir du 22 décembre, à quelques jours de Noël. La panne s'était révélée être une cyberattaque. Elle avait été revendiquée par le groupe de hackers pro-russes NoName057(16).

A lire aussi

