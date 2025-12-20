En ce moment Where is my husband ? RAYE
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Cherbourg. Une cyberattaque a visé les données de centaines d'habitants

Sécurité. Une application, notamment utilisée par la Ville de Cherbourg, a été visée par une cybertattaque, il y a quelques semaines. Les données de 349 personnes étaient visées.

Publié le 20/12/2025 à 10h50 - Par Julien Rojo
Cherbourg. Une cyberattaque a visé les données de centaines d'habitants
La ville de Cherbourg a alerté les personnes victimes de la cybertattaque. - Pixabay

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Les cyberattaques et les arnaques en ligne se multiplient. Dans un message du vendredi 20 décembre, la ville de Cherbourg indique que les données d'une partie de ses habitants ont été volées. Des pirates informatiques ont visé l'application Synbird, il y a quelques semaines. Cette plateforme est utilisée par de nombreuses collectivités pour la prise de rendez-vous. "Les auteurs [de l'attaque] ont eu accès à un nombre limité de données, en l'occurrence, les noms, prénoms, adresses mail et numéros de téléphone de 349 personnes ayant rempli un formulaire de prise de rendez-vous en ligne", précise la ville. La Municipalité affirme qu'aucune donnée bancaire, ni aucun mot de passe n'a été récupéré.

Quelques précautions

En réaction, la collectivité a envoyé en message le mercredi 18 décembre à chacune des 349 personnes concernées par l'attaque. Celui-ci contient un lien qui rappelle quelques précautions face aux démarchages malveillants, qui sont souvent la porte d'entrée pour une cyberattaque. De son côté, Synbird a corrigé la faille de sécurité de son application.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Appartement T3 meublé 54 m2
Appartement T3 meublé 54 m2 Annemasse (74100) 750€ Découvrir
Automobile
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7 Lille (59000) 19 500€ Découvrir
Peugeot 205
Peugeot 205 Avensan (33480) 1 550€ Découvrir
Porte-vélos Thule EasyFold XT 3
Porte-vélos Thule EasyFold XT 3 Chanteuges (43300) 500€ Découvrir
LAGUNA COUPE INITIALE V6 DCI 240ch 4CONTROL
LAGUNA COUPE INITIALE V6 DCI 240ch 4CONTROL Saint-Lô (50000) 7 000€ Découvrir
Bonnes affaires
IPhone 15 PROMAX disponible
IPhone 15 PROMAX disponible Paris (75001) 495€ Découvrir
Lave linge
Lave linge Envermeu (76630) 70€ Découvrir
Buffet en pin
Buffet en pin Envermeu (76630) 100€ Découvrir
Chaises bistrot
Chaises bistrot Envermeu (76630) 160€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Cherbourg. Une cyberattaque a visé les données de centaines d'habitants
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties L'actualité en Mayenne Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple