Cherbourg. Une cyberattaque a visé les données de centaines d'habitants

Les cyberattaques et les arnaques en ligne se multiplient. Dans un message du vendredi 20 décembre, la ville de Cherbourg indique que les données d'une partie de ses habitants ont été volées. Des pirates informatiques ont visé l'application Synbird, il y a quelques semaines. Cette plateforme est utilisée par de nombreuses collectivités pour la prise de rendez-vous. "Les auteurs [de l'attaque] ont eu accès à un nombre limité de données, en l'occurrence, les noms, prénoms, adresses mail et numéros de téléphone de 349 personnes ayant rempli un formulaire de prise de rendez-vous en ligne", précise la ville. La Municipalité affirme qu'aucune donnée bancaire, ni aucun mot de passe n'a été récupéré.

Quelques précautions

En réaction, la collectivité a envoyé en message le mercredi 18 décembre à chacune des 349 personnes concernées par l'attaque. Celui-ci contient un lien qui rappelle quelques précautions face aux démarchages malveillants, qui sont souvent la porte d'entrée pour une cyberattaque. De son côté, Synbird a corrigé la faille de sécurité de son application.