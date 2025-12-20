En ce moment The Fate of Ophelia Taylor SWIFT
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Caen. Découvrez en 3D la place du 36e régiment d'infanterie telle qu'elle l'était en 1936

Histoire. A l'occasion du Millénaire de Caen, l'association Cadomus, qui œuvre à la promotion de l'histoire, de l'architecture et du patrimoine de la ville, dévoile le premier épisode de sa reconstitution 3D de Caen.

Publié le 20/12/2025 à 10h00 - Par Elvire Alix
Caen. Découvrez en 3D la place du 36e régiment d'infanterie telle qu'elle l'était en 1936
Le but de l'association est de reconstruire l'intégralité de la ville de Caen en 3D. - Association Cadomus

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Et si vous pouviez remonter le temps ? C'est ce que propose l'association caennaise Cadomus avec leur projet "Caen 1936" en recréant en 3D les quartiers de la ville de Caen tels qu'ils étaient en 1936. Le premier quartier a été dévoilé ce samedi 20 décembre sur leur chaîne YouTube : il s'agit de la place du 36e Régiment d'Infanterie, bien avant les bombardements de 1944.

Une modélisation 3D à partir d'archives

A partir de photos et de plans anciens, les bénévoles de l'association ont redonné vie au quartier : bâtiments disparus, tramway, voitures d'époque, passants… tout a été modélisé dans un moteur 3D digne des jeux vidéo.

Comme l'explique le premier épisode, la place du 36e Régiment d'Infanterie est l'ancienne porte d'entrée de la ville pour les voyageurs venus de Paris, Tours ou Angers. Elle a connu de profondes transformations entre le XVIIIe siècle et la Seconde Guerre mondiale. De la porte fortifiée détruite au XVIIIe siècle à la caserne dont les travaux ont duré plus d'un siècle, puis au développement du quartier Saint-Louis dans les années 1920, le secteur fut longtemps un espace stratégique et animé.

Ce projet s'inscrit dans une plus grande ambition encore : reconstruire virtuellement toute la ville de Caen en 1936. L'association Cadomus espère désormais récolter des fonds pour poursuivre cette aventure patrimoniale unique.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Appartement T3 meublé 54 m2
Appartement T3 meublé 54 m2 Annemasse (74100) 750€ Découvrir
Automobile
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7 Lille (59000) 19 500€ Découvrir
Peugeot 205
Peugeot 205 Avensan (33480) 1 550€ Découvrir
Porte-vélos Thule EasyFold XT 3
Porte-vélos Thule EasyFold XT 3 Chanteuges (43300) 500€ Découvrir
LAGUNA COUPE INITIALE V6 DCI 240ch 4CONTROL
LAGUNA COUPE INITIALE V6 DCI 240ch 4CONTROL Saint-Lô (50000) 7 000€ Découvrir
Bonnes affaires
IPhone 15 PROMAX disponible
IPhone 15 PROMAX disponible Paris (75001) 495€ Découvrir
Lave linge
Lave linge Envermeu (76630) 70€ Découvrir
Buffet en pin
Buffet en pin Envermeu (76630) 100€ Découvrir
Chaises bistrot
Chaises bistrot Envermeu (76630) 160€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Caen. Découvrez en 3D la place du 36e régiment d'infanterie telle qu'elle l'était en 1936
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple