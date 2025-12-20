Caen. Découvrez en 3D la place du 36e régiment d'infanterie telle qu'elle l'était en 1936

Et si vous pouviez remonter le temps ? C'est ce que propose l'association caennaise Cadomus avec leur projet "Caen 1936" en recréant en 3D les quartiers de la ville de Caen tels qu'ils étaient en 1936. Le premier quartier a été dévoilé ce samedi 20 décembre sur leur chaîne YouTube : il s'agit de la place du 36e Régiment d'Infanterie, bien avant les bombardements de 1944.

Une modélisation 3D à partir d'archives

A partir de photos et de plans anciens, les bénévoles de l'association ont redonné vie au quartier : bâtiments disparus, tramway, voitures d'époque, passants… tout a été modélisé dans un moteur 3D digne des jeux vidéo.

Comme l'explique le premier épisode, la place du 36e Régiment d'Infanterie est l'ancienne porte d'entrée de la ville pour les voyageurs venus de Paris, Tours ou Angers. Elle a connu de profondes transformations entre le XVIIIe siècle et la Seconde Guerre mondiale. De la porte fortifiée détruite au XVIIIe siècle à la caserne dont les travaux ont duré plus d'un siècle, puis au développement du quartier Saint-Louis dans les années 1920, le secteur fut longtemps un espace stratégique et animé.

Ce projet s'inscrit dans une plus grande ambition encore : reconstruire virtuellement toute la ville de Caen en 1936. L'association Cadomus espère désormais récolter des fonds pour poursuivre cette aventure patrimoniale unique.