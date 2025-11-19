En ce moment YOU LEARN ALANIS MORISSETTE
La Caennaise de la semaine. Emmanuelle Laiguedé, notaire : "Il fait beau plusieurs fois dans la journée à Caen !"

Economie. La notaire Emmanuelle Laiguedé est notre nouvelle Voix de la Ville.

Publié le 19/11/2025 à 10h25 - Par Lilian Fermin
La Caennaise de la semaine. Emmanuelle Laiguedé, notaire : "Il fait beau plusieurs fois dans la journée à Caen !"
Emmanuelle Laiguedé est la nouvelle invitée du podcast "Millénaire de Caen : les Voix de la Ville".

Notaire à Caen depuis 2018, Emmanuelle Laiguedé est impliquée dans les festivités du Millénaire.

Pourquoi aimez-vous la ville ?

"J'y sens des racines, j'y suis bien. J'aime la météo, quoi qu'on puisse en penser. Il fait plusieurs fois beau dans la journée à Caen ! J'aime aussi la couleur de sa pierre. Je suis enchantée quand je vais à Londres et que je vois la Tour de Londres ou Saint-Patrick à New York : je me dis que 'ça, c'est la pierre de Caen'. Elle a une couleur particulière, très lumineuse."

Vous êtes l'une des veilleuses
du Millénaire de Caen ?

"C'était un matin, le 31 janvier. J'ai eu le droit à une météo caennaise, il y a d'abord eu du crachin sur la vitre, puis il faisait beau. C'était un vendredi car on voyait les mouettes se diriger vers le marché des Fossés Saint-Julien. Je me suis rarement sentie autant à ma place qu'à ce moment-là. De mon point de vue, j'ai aperçu la clinique où je suis née, l'Abbaye-aux-Hommes où j'ai été baptisée. Je voyais les gens aller à l'université où j'ai étudié et je distinguais même l'étude où je travaille."

Que changeriez-vous à Caen
avec une baguette magique ?

"Le quartier de la gare ! Quand on sort du côté de l'ancienne entrée, pas celle des Rives de l'Orne, je trouve que ce n'est pas très vendeur. Pour quelqu'un qui arrive en train, la première impression n'est pas celle que moi j'ai quand j'ai le plaisir de revoir ma ville. On pourrait faire un plus beau parvis, végétaliser davantage… Peut-être quelque chose de culturel, qui nous représente. Si j'ai une deuxième baguette magique, ce serait une ligne de train qui nous emmène à Paris de manière plus rapide et plus régulière."

