Météo. La Mayenne et la Sarthe placées en vigilance orange pour neige et verglas

Les flocons arrivent en Mayenne et dans la Sarthe. Les deux départements, en alerte jaune pour neige et verglas depuis ce lundi 5 janvier, passent au niveau d'alerte orange à partir de 13h et jusqu'à 10h, mardi 6 janvier. Météo France met en garde contre un "temps toujours très froid sur la France avec plusieurs perturbations neigeuses pénétrant par les régions côtières de la Manche et de la Bretagne".

5 à 10cm de neige attendus

Les chutes de neige ont fait leur apparition lundi matin sur différents départements normands. Elles vont s'étendre vers le sud en direction des Pays de Loire, dans l'après-midi. La quantité de neige attendue au cours de cet épisode va de 5 à 10cm dans les Pays de la Loire.

Les températures chuteront, contribuant à un regel généralisé en cours de nuit de lundi à mardi et en matinée de mardi. "Les conditions de circulation pourront devenir très difficiles sur l'ensemble du réseau routier", prévient la préfecture de la Mayenne, qui appelle à limiter ses déplacements, adapter sa vitesse et augmenter les distances de sécurité.