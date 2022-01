La neige revient

Dans le courant de l'après-midi, une perturbation remonte du sud et viendra buter sur l'air froid qui stagne encore sur notre région.



Cette nouvelle zone perturbée arrivera par la Mayenne et la Sarthe ? elle gagnera l'ensemble de l?Orne en soirée et début de nuit prochaine.



La neige tombera à gros flocons, une neige mouillée et lourde.

En seconde partie de nuit, cette zone neigeuse régressera vers la Campagne d'Alençon et le Perche.



Au final :

- sur une bonne moitié sud-est de l'Orne, la couche de neige atteindra 5 à 10 cm.

L?Orne, la Sarthe, la Mayenne, l?Eure, l?Eure et Loir ? sont en vigilance orange.



-au nord d'une ligne Domfront / la Ferté Fresnel, l'épaisseur devrait être moindre : comprise plutôt entre 3 et 5 cm.



Les températures sont négatives, ce matin :

-1°8 à L?Aigle, -2°6 à Argentan, -3°1 à Flers?

Mais aussi positives :

1°3 à Alençon, et à Mortagne.



La plus grande partie de ce mercredi se déroulera sous un ciel nuageux, avec des températures à peine positives.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire