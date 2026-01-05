[LIVE] Neige en Normandie : jusqu’à 10 cm annoncés, où ça tombe déjà et à quoi s’attendre dans les prochaines heures

Neige en Normandie : la préfecture active le centre de crise, circulation très compliquée dans la Manche et le Calvados

La Préfecture de la Manche a activé ce lundi 5 janvier à 9h son Centre Opérationnel Départemental (COD) afin de coordonner l’action des services de l’État face à l’épisode neigeux en cours, combiné au mouvement agricole.

Les difficultés de circulation sont importantes, notamment dans le centre et le sud de la Manche.

Les autorités appellent à anticiper les déplacements et à éviter les secteurs les plus touchés, en particulier :

l’échangeur n°33 de l’A84

le port de Cherbourg

Dans le Calvados

Les agents de la DIRNO et du Département sont pleinement mobilisés et interviennent sur l’ensemble du réseau routier.

Circulation actuellement normale sur :

le périphérique de Caen

la N13

la N158 (déneigement en cours de finalisation)

l’A84

l’A13 (interdiction de circulation pour les poids lourds de plus de 7,5 tonnes)

Sur l’A29, des opérations de salage sont en cours avec neutralisation d’une voie

Interdiction également pour les poids lourds de plus de 7,5 tonnes.

De nombreuses opérations de salage se poursuivent sur les axes secondaires, et les conditions de circulation s’améliorent progressivement grâce à la mobilisation des agents.

La prudence reste indispensable : vitesse adaptée, conduite souple et attention accrue aux conditions locales.