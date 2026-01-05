[LIVE] Neige en Normandie : jusqu’à 10 cm annoncés, où ça tombe déjà et à quoi s’attendre dans les prochaines heures

La neige s’installe sur toute la Normandie ce lundi. Vigilance orange neige-verglas, routes perturbées, chutes parfois marquées dans les terres et températures négatives attendues cette nuit : voici ce que l’on sait, heure par heure.
A Rouen, la neige commence à perturber le fonctionnement des transports en commun du réseau Astuce.
Les lignes T1 et T5 ont, par exemple, leur terminus au Mont-Riboudet et ne montent pas jusqu'à Mont-Saint-Aignan. Le détail de l'info trafic en temps réel est à retrouver sur le site du réseau Astuce.
A Rouen, la rue Jean Lecanuet, l'une des principales artères de la ville, est recouverte de neige et les flocons continuent tomber.
A Rouen, les flocons sont de plus en plus gros et la neige commence à tenir sur la route en plein centre-ville.
Neige en Normandie : la préfecture active le centre de crise, circulation très compliquée dans la Manche et le Calvados
La Préfecture de la Manche a activé ce lundi 5 janvier à 9h son Centre Opérationnel Départemental (COD) afin de coordonner l’action des services de l’État face à l’épisode neigeux en cours, combiné au mouvement agricole.
Les difficultés de circulation sont importantes, notamment dans le centre et le sud de la Manche.
Les autorités appellent à anticiper les déplacements et à éviter les secteurs les plus touchés, en particulier :
Dans le Calvados
Les agents de la DIRNO et du Département sont pleinement mobilisés et interviennent sur l’ensemble du réseau routier.
Circulation actuellement normale sur :
le périphérique de Caen
la N13
la N158 (déneigement en cours de finalisation)
l’A84
l’A13 (interdiction de circulation pour les poids lourds de plus de 7,5 tonnes)
Sur l’A29, des opérations de salage sont en cours avec neutralisation d’une voie
Interdiction également pour les poids lourds de plus de 7,5 tonnes.
De nombreuses opérations de salage se poursuivent sur les axes secondaires, et les conditions de circulation s’améliorent progressivement grâce à la mobilisation des agents.
La prudence reste indispensable : vitesse adaptée, conduite souple et attention accrue aux conditions locales.
CIRCULATION Seine-Maritime - sur l'agglomération de Dieppe, suite à un accident matériel la circulation est perturbée sur la D54B, plusieurs poids-lourds sont bloqués sur la chaussée.
La circulation est difficile en Seine-Maritime. La gendarmerie précise que l'A28 est bloquée dans les deux sens et la circulation est lente sur les autoroutes A150, A151 et A29.
La neige tombe dru à Saint-Lô, couvrant la ville d'un tapis blanc.
Circulation perturbée en Normandie : une neige qui tient facilement au sol, appel à la prudence sur l’ensemble du réseau
La neige tombe sur des sols déjà froids, ce qui favorise une tenue rapide et durable.
Il s’agit par endroits d’une neige lourde et collante, compliquant la circulation, notamment dans le Calvados et les zones rurales.
Les déplacements non indispensables sont déconseillés durant les prochaines heures.
A VENIR
Neige persistante cet après-midi : les secteurs les plus concernés
Même si quelques éclaircies timides sont annoncées cet après-midi, la neige devrait continuer de tomber sur de nombreux secteurs :
Des chutes plus significatives sont attendues dans les terres, notamment autour de Vire, Caen, Lisieux, Brionne et Évreux.
Une accalmie progressive est espérée en début de soirée.
Voici les températures relevées ce matin en Normandie, département par département
Les températures relevées ce matin confirment un contexte favorable à la tenue de la neige :
Orne : 0°C
Eure : 1°C
Calvados & Manche : entre 1 et 2°C
Côtes de Seine-Maritime : 3°C
Cherbourg : jusqu’à 4°C, valeur la plus élevée
Dans les terres, le froid permet déjà à la neige de tenir durablement au sol.
De Rouen à Saint-Lô, la neige s’installe progressivement sur la Normandie
La neige est déjà bien présente sur plusieurs secteurs :
Saint-Lô : situation bien installée
Calvados : circulation perturbée, neige sur les routes
Bayeux, Caen, Clécy, Vire : chutes en cours
Brieux, Évreux, Étrépagny, Argentan : neige également signalée
À Rouen, les températures restent pour l’instant un peu trop douces, mais les premiers flocons arrivent.
Vigilance orange neige-verglas sur les 5 départements normands : ce qu’il faut savoir
L’ensemble des départements normands est placé en vigilance orange neige-verglas jusqu’à mardi 6 janvier à 9h, puis en vigilance jaune jusqu’à 12h.
Météo-France a actualisé sa carte ce lundi matin face à une perturbation active arrivant par l’ouest.
Les autorités appellent à la plus grande prudence, notamment lors des déplacements matinaux et en soirée, avec un risque élevé de regel.
