En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

[LIVE] Neige en Normandie : jusqu’à 10 cm annoncés, où ça tombe déjà et à quoi s’attendre dans les prochaines heures

La neige s’installe sur toute la Normandie ce lundi. Vigilance orange neige-verglas, routes perturbées, chutes parfois marquées dans les terres et températures négatives attendues cette nuit : voici ce que l’on sait, heure par heure.

Le 05 Janvier 2026 à 09:14

Réagissez au live

Envoyer
En direct
Rafraichir le live Actualiser
10h14

A Rouen, la neige commence à perturber le fonctionnement des transports en commun du réseau Astuce. 

Les lignes T1 et T5 ont, par exemple, leur terminus au Mont-Riboudet et ne montent pas jusqu'à Mont-Saint-Aignan. Le détail de l'info trafic en temps réel est à retrouver sur le site du réseau Astuce. 

10h08

A Rouen, la rue Jean Lecanuet, l'une des principales artères de la ville, est recouverte de neige et les flocons continuent tomber. 

La neige continue de tomber intensément dans le centre-ville de Rouen. La neige continue de tomber intensément dans le centre-ville de Rouen.
10h06

A Rouen, les flocons sont de plus en plus gros et la neige commence à tenir sur la route en plein centre-ville. 

La neige redouble à Rouen. La neige redouble à Rouen.
Pierre Durand-Gratian
10h03

Neige en Normandie : la préfecture active le centre de crise, circulation très compliquée dans la Manche et le Calvados

La Préfecture de la Manche a activé ce lundi 5 janvier à 9h son Centre Opérationnel Départemental (COD) afin de coordonner l’action des services de l’État face à l’épisode neigeux en cours, combiné au mouvement agricole.

Les difficultés de circulation sont importantes, notamment dans le centre et le sud de la Manche.
Les autorités appellent à anticiper les déplacements et à éviter les secteurs les plus touchés, en particulier :

  • l’échangeur n°33 de l’A84
  • le port de Cherbourg

Dans le Calvados
Les agents de la DIRNO et du Département sont pleinement mobilisés et interviennent sur l’ensemble du réseau routier.

Circulation actuellement normale sur :

le périphérique de Caen
la N13
la N158 (déneigement en cours de finalisation)
l’A84
l’A13 (interdiction de circulation pour les poids lourds de plus de 7,5 tonnes)

Sur l’A29, des opérations de salage sont en cours avec neutralisation d’une voie
Interdiction également pour les poids lourds de plus de 7,5 tonnes.

De nombreuses opérations de salage se poursuivent sur les axes secondaires, et les conditions de circulation s’améliorent progressivement grâce à la mobilisation des agents.

La prudence reste indispensable : vitesse adaptée, conduite souple et attention accrue aux conditions locales.

10h02

CIRCULATION Seine-Maritime - sur l'agglomération de Dieppe, suite à un accident matériel la circulation est perturbée sur la D54B, plusieurs poids-lourds sont bloqués sur la chaussée.

10h00

La circulation est difficile en Seine-Maritime. La gendarmerie précise que l'A28 est bloquée dans les deux sens et la circulation est lente sur les autoroutes A150, A151 et A29.

09h52

La neige tombe dru à Saint-Lô, couvrant la ville d'un tapis blanc.

Saint-Lô est sous la neige, lundi 5 janvier. Saint-Lô est sous la neige, lundi 5 janvier.
Thibault Lecoq
09h26

Circulation perturbée en Normandie : une neige qui tient facilement au sol, appel à la prudence sur l’ensemble du réseau

La neige tombe sur des sols déjà froids, ce qui favorise une tenue rapide et durable.
Il s’agit par endroits d’une neige lourde et collante, compliquant la circulation, notamment dans le Calvados et les zones rurales.
Les déplacements non indispensables sont déconseillés durant les prochaines heures.

09h25

A VENIR

Neige persistante cet après-midi : les secteurs les plus concernés

Même si quelques éclaircies timides sont annoncées cet après-midi, la neige devrait continuer de tomber sur de nombreux secteurs :

  • Saint-Lô, Avranches
  • Bayeux, Caen
  • Toute l’Orne et toute l’Eure

Des chutes plus significatives sont attendues dans les terres, notamment autour de Vire, Caen, Lisieux, Brionne et Évreux.
Une accalmie progressive est espérée en début de soirée.

09h23

Voici les températures relevées ce matin en Normandie, département par département

Les températures relevées ce matin confirment un contexte favorable à la tenue de la neige :

Orne : 0°C
Eure : 1°C
Calvados & Manche : entre 1 et 2°C
Côtes de Seine-Maritime : 3°C
Cherbourg : jusqu’à 4°C, valeur la plus élevée
Dans les terres, le froid permet déjà à la neige de tenir durablement au sol.

Les premiers flocons à Rouen ! Les premiers flocons à Rouen !
Tendance Ouest
09h21

De Rouen à Saint-Lô, la neige s’installe progressivement sur la Normandie

La neige est déjà bien présente sur plusieurs secteurs :

Saint-Lô : situation bien installée
Calvados : circulation perturbée, neige sur les routes
Bayeux, Caen, Clécy, Vire : chutes en cours
Brieux, Évreux, Étrépagny, Argentan : neige également signalée
À Rouen, les températures restent pour l’instant un peu trop douces, mais les premiers flocons arrivent.

09h20

Vigilance orange neige-verglas sur les 5 départements normands : ce qu’il faut savoir

L’ensemble des départements normands est placé en vigilance orange neige-verglas jusqu’à mardi 6 janvier à 9h, puis en vigilance jaune jusqu’à 12h.
Météo-France a actualisé sa carte ce lundi matin face à une perturbation active arrivant par l’ouest.
Les autorités appellent à la plus grande prudence, notamment lors des déplacements matinaux et en soirée, avec un risque élevé de regel.

https://www.tendanceouest.com/actualite-435142-normandie-vigilance-orange-a-partir-de-minuit-les-transports-scolaires-suspendus

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Automobile
Peugeot 108 ENVY TOP
Peugeot 108 ENVY TOP Saint-Mammès (77670) 5 190€ Découvrir
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois Voisins-le-Bretonneux (78960) 28 200€ Découvrir
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7 Lille (59000) 19 500€ Découvrir
Porte-vélos Thule EasyFold XT 3
Porte-vélos Thule EasyFold XT 3 Chanteuges (43300) 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Chaise fauteuil toilette
Chaise fauteuil toilette Creil (60100) 60€ Découvrir
Poêle aluminium Ingenio 22cm
Poêle aluminium Ingenio 22cm Talence (33400) 15€ Découvrir
1 radiateur électrique 1500w
1 radiateur électrique 1500w Orignolles (17210) 100€ Découvrir
2 radiateurs électriques 2000w
2 radiateurs électriques 2000w Orignolles (17210) 150€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
[LIVE] Neige en Normandie : jusqu’à 10 cm annoncés, où ça tombe déjà et à quoi s’attendre dans les prochaines heures
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple