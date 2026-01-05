Travaux. Un vaste chantier de deux ans pour moderniser le port de Port-en-Bessin

Les travaux de modernisation et de pérennisation du port de Port-en-Bessin-Huppain ont officiellement débuté lundi 5 janvier 2026.

Construits dans la seconde moitié du XIXe siècle, les ouvrages portuaires ont été mis à rude épreuve par le temps, la houle et les tempêtes. Préparé depuis le 1er décembre, le chantier s'est d'abord concentré sur l'installation de la base de vie des équipes et la mise en place de pieux d'accostage pour faciliter l'arrivée du matériel par la mer.

Une rénovation complète des môles est et ouest est attendue, avec la réparation des maçonneries, le renforcement des fondations et une meilleure protection contre les assauts de la mer. Les quais et espaces publics, comme la promenade Signac et le quai Letourneur, feront eux aussi l'objet d'aménagements à partir de l'automne 2026. L'objectif : mieux protéger le port face aux tempêtes et offrir un front de mer plus sûr, plus durable et plus agréable pour les habitants, les professionnels du port et les visiteurs.