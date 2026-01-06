En ce moment Let Me Go (feat Stéphane) DIVA FAUNE
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Rouen. "On renforce notre présence sur le quartier" : le nouveau poste de police inauguré au cœur de Saint-Sever

Sécurité. La mairie de Rouen a inauguré son nouveau poste de police dans le quartier Saint-Sever, mardi 6 janvier. Ouvert du lundi au samedi, le bâtiment accueille aussi une permanence de policiers nationaux pour l'enregistrement de plaintes.

Publié le 06/01/2026 à 18h19 - Par Alexandre Leno
Rouen. "On renforce notre présence sur le quartier" : le nouveau poste de police inauguré au cœur de Saint-Sever
Le poste de police de Saint-Sever a été inauguré en présence du maire de Rouen, du préfet, du procureur de la République et des agents de police. - Alexandre Leno

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Promesse de longue date, le nouveau poste de police du quartier Saint-Sever à Rouen a été inauguré mardi 6 janvier. "La République doit être partout, dans tous les territoires de France et dans tous les quartiers de Rouen", a commencé le maire Nicolas Mayer-Rossignol dans son discours inaugural devant de nombreux policiers municipaux, élus, commerçants et habitants du quartier, venus pour l'événement. L'arrivée de ce nouveau poste de police n'est pas anodine, le quartier Saint-Sever a été classé en 2024 Quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) avec les quartiers Grammont et Orléans. "Auparavant on avait des équipages sur le terrain mais avec cette implantation immobilière on renforce notre présence globale sur le quartier", explique Guillaume Caron, directeur de la tranquillité publique et de la police municipale de la ville de Rouen.

"Ça peut contribuer aussi à faire évoluer l'image du quartier", espère de son côté William Burel, directeur d'une structure d'insertion sociale et professionnelle sur le cours Clemenceau venu justement pour se rapprocher de la police municipale. "Nos structures doivent s'entreconnaître, on est les deux faces d'une même pièce." Entre sentiment d'insécurité et insécurité réelle dans le quartier, "il y a un mélange des deux", constate le professionnel. "Il ne faut pas nier la réalité, il y a eu des vrais soucis ici mais aussi une désaffection du quartier qui ne fait que renforcer ce sentiment."

Une collaboration police municipale et police nationale renforcée

S'il s'agit bien d'un poste de police et non pas d'un commissariat, il y aura tout de même la présence de policiers nationaux qui assureront des permanences deux fois par semaine notamment pour l'enregistrement des plaintes, le policier municipal étant limité aux "simples" mains courantes. Les agents municipaux ont globalement moins de pouvoir judiciaire que leurs homologues nationaux. "C'est une première à Rouen d'avoir des locaux partagés entre policiers municipaux et nationaux et cela concrétise une collaboration de longue date", confirme Guillaume Caron. Deux agents seront sur place en permanence sur les horaires d'ouverture du lundi au samedi de 11h à 19h. Grâce à son "bureau confidentiel" le poste de police pourra accueillir des victimes de violences ou de harcèlement de rue. Ce dernier fait écho au partenariat que la Ville a signé avec l'application Umay de lutte contre les violences sexistes et sexuelles.

A Rouen, les effectifs de police municipale sont passés d'une cinquantaine d'agents en 2020 à environ 70 aujourd'hui, soit une hausse de 33%.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Automobile
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack Lannion (22300) 1 336€ Découvrir
Peugeot 108 ENVY TOP
Peugeot 108 ENVY TOP Saint-Mammès (77670) 5 190€ Découvrir
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois Voisins-le-Bretonneux (78960) 28 200€ Découvrir
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7 Lille (59000) 19 500€ Découvrir
Bonnes affaires
2 gilets polaires fins gris clair
2 gilets polaires fins gris clair Talence (33400) 28€ Découvrir
Petit batteur mixeur
Petit batteur mixeur Talence (33400) 8€ Découvrir
Ordinateur tout en un HP
Ordinateur tout en un HP Saint-Ouen-sur-Seine (93400) 50€ Découvrir
Lave linge hublot
Lave linge hublot Saint-Ouen-sur-Seine (93400) 110€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Rouen. "On renforce notre présence sur le quartier" : le nouveau poste de police inauguré au cœur de Saint-Sever
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties L'actualité en Mayenne Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple