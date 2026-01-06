Rouen. "On renforce notre présence sur le quartier" : le nouveau poste de police inauguré au cœur de Saint-Sever

Promesse de longue date, le nouveau poste de police du quartier Saint-Sever à Rouen a été inauguré mardi 6 janvier. "La République doit être partout, dans tous les territoires de France et dans tous les quartiers de Rouen", a commencé le maire Nicolas Mayer-Rossignol dans son discours inaugural devant de nombreux policiers municipaux, élus, commerçants et habitants du quartier, venus pour l'événement. L'arrivée de ce nouveau poste de police n'est pas anodine, le quartier Saint-Sever a été classé en 2024 Quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) avec les quartiers Grammont et Orléans. "Auparavant on avait des équipages sur le terrain mais avec cette implantation immobilière on renforce notre présence globale sur le quartier", explique Guillaume Caron, directeur de la tranquillité publique et de la police municipale de la ville de Rouen.

"Ça peut contribuer aussi à faire évoluer l'image du quartier", espère de son côté William Burel, directeur d'une structure d'insertion sociale et professionnelle sur le cours Clemenceau venu justement pour se rapprocher de la police municipale. "Nos structures doivent s'entreconnaître, on est les deux faces d'une même pièce." Entre sentiment d'insécurité et insécurité réelle dans le quartier, "il y a un mélange des deux", constate le professionnel. "Il ne faut pas nier la réalité, il y a eu des vrais soucis ici mais aussi une désaffection du quartier qui ne fait que renforcer ce sentiment."

Une collaboration police municipale et police nationale renforcée

S'il s'agit bien d'un poste de police et non pas d'un commissariat, il y aura tout de même la présence de policiers nationaux qui assureront des permanences deux fois par semaine notamment pour l'enregistrement des plaintes, le policier municipal étant limité aux "simples" mains courantes. Les agents municipaux ont globalement moins de pouvoir judiciaire que leurs homologues nationaux. "C'est une première à Rouen d'avoir des locaux partagés entre policiers municipaux et nationaux et cela concrétise une collaboration de longue date", confirme Guillaume Caron. Deux agents seront sur place en permanence sur les horaires d'ouverture du lundi au samedi de 11h à 19h. Grâce à son "bureau confidentiel" le poste de police pourra accueillir des victimes de violences ou de harcèlement de rue. Ce dernier fait écho au partenariat que la Ville a signé avec l'application Umay de lutte contre les violences sexistes et sexuelles.

A Rouen, les effectifs de police municipale sont passés d'une cinquantaine d'agents en 2020 à environ 70 aujourd'hui, soit une hausse de 33%.