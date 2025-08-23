Rouen. Opération Tranquillité vacances : dans les pas de la police municipale

Accompagner la police municipale de Rouen le temps d'une patrouille n'est pas toujours possible. Mais, dans le cadre de l'opération Tranquillité vacances, un dispositif permettant aux habitants de faire surveiller leur domicile en leur absence, l'expérience est plus accessible, car généralement moins risquée, même si le danger zéro n'existe pas. Le temps d'un après-midi, je me suis mise dans la peau des policiers municipaux de Rouen.

S'assurer que tout est en ordre

Dans le cadre de l'opération Tranquillité vacances à Rouen, les agents de la police municipale réalisent, en complément de leurs missions habituelles, des patrouilles aux abords des résidences dont les occupants sont temporairement absents. Ces derniers ont préalablement rempli un formulaire en ligne ou papier. Lors de ma première patrouille avec une des équipes mobilisées ce jour-là, je suis notamment accompagnée par le brigadier Antoine [pour sa sécurité, son nom de famille ne sera pas mentionné]. "Quand on arrive devant le domicile, on vérifie l'état général et les huisseries", m'explique-t-il. Nous regardons ensemble si la porte du portail est bien fermée, s'il n'y a pas eu d'effraction au niveau des fenêtres ou de la porte d'entrée. Le bilan est concluant : "Tout est normal." Le brigadier inscrit alors sur une feuille, où figurent les maisons à surveiller, la date et l'heure de son passage, son numéro de matricule et précise que tout est en ordre. Le lendemain, lui ou l'un de ses collègues repassera à un horaire différent. "On essaie d'effectuer au moins un passage par jour sur les domiciles qu'on surveille", assure-t-il. Nous reprenons la route en direction d'une autre habitation bénéficiant aussi du dispositif, puis nous arrivons sur place. Comme pour le premier domicile, nous regardons si le portail est bien fermé et la boîte aux lettres "afin qu'il n'y ait pas de signe extérieur d'absence", indique Antoine, comme des prospectus qui dépassent. Si c'est le cas, les policiers remettent le courrier à l'intérieur. Nous regardons ensuite les fenêtres, la porte d'entrée et les volets. Là encore, tout est en ordre. Le brigadier reprend sa feuille récapitulative et note qu'aucun signe suspect n'a été repéré. A la fin de cette patrouille, le brigadier a été appelé pour une autre mission dans le même quartier.

Cette année, entre le 1er juin et le 22 juillet, la police municipale de Rouen a enregistré 49 demandes pour l'opération Tranquillité vacances. L'an dernier, 81 interventions ont été réalisées dans ce cadre entre le 1er juin et le 30 septembre.