Rouen. Six nouveaux policiers municipaux doivent être recrutés

"Il manque toujours des effectifs de police nationale. Nous, on a augmenté les effectifs, triplé le nombre de caméras… On fait le maximum pour la sécurité", assure Nicolas Mayer-Rossignol, le maire de Rouen, lors de sa conférence de presse de rentrée, vendredi 5 septembre 2025.

Six nouveaux policiers municipaux doivent encore être embauchés, a précisé l'élu, ce qui doit faire passer le nombre d'agents de 65 à 71. Des embauches qui étaient annoncées, sans que le nombre exact soit indiqué, notamment pour faire fonctionner le nouveau poste de police municipale de Saint-Sever, actuellement en travaux. Il devrait ouvrir d'ici la fin de l'année.

Trois fois plus de caméras dans Rouen

Dans un discours en forme de bilan, Nicolas Mayer-Rossignol rappelle que le sujet de la sécurité a été prioritaire lors de son mandat, avec déjà la création d'une brigade de nuit de la police municipale, d'une brigade cynophile ou encore l'achat de matériel, comme des motos électriques. "C'est 33% d'effectifs supplémentaires de police municipale sur le mandat", a précisé le maire, qui regrette de devoir ainsi pallier un manque de l'Etat. "Je rappelle que dans l'arrondissement, il manque encore une centaine de policiers nationaux. J'aimerais que le gouvernement se stabilise et que les engagements qui ont été annoncés, il y a plusieurs années, soient tenus."

Et de rappeler que les caméras de vidéoprotection ont été triplées depuis le début du mandat à Rouen, passant de 41 à 122.