Nécrologie. Le vétéran qui avait interpellé Volodymyr Zelensky à Omaha Beach est décédé à l'âge de 100 ans

Un nouveau vétéran s'en est allé. Melvin Hurwitz, qui avait soufflé sa 100e bougie en mars dernier, est décédé. Le combattant de la Seconde Guerre mondiale était présent le 6 juin 2024 sur la plage d'Omaha Beach lors du 80e D-Day. Il avait notamment échangé avec Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine, pays en guerre contre la Russie.

Serrant la main des chefs d'Etat présents, il s'était arrêté pour glisser à Volodymyr Zelensky : "Vous êtes le sauveur du peuple." Ce à quoi lui avait répondu le président : "C'est vous qui avez sauvé l'Europe, vous êtes nos héros." Le vétéran avait ensuite demandé à faire une photo, déclenchant une vague d'applaudissements dans l'auditoire, qui observait la scène de loin ou sur grand écran.

Né à Baltimore, dans le Maryland, Melvin Hurwitz s'est engagé très vite dans l'armée américaine, selon le site de la Best Defense Foundation. Faisant partie de l'Armée de l'Air, il a participé au largage de vivres aux civils néerlandais, et rapatrié des prisonniers de guerre français d'Autriche vers l'Hexagone.