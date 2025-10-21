Municipales 2026. Frédéric Leveillé, maire d'Argentan, est candidat à sa réélection

La course est lancée. L'actuel maire d'Argentan, Frédéric Leveillé, a annoncé ce mardi 21 octobre sa candidature aux élections municipales de 2026. Il n'est pas le premier candidat engagé, l'ancien élu municipal et conseiller départemental Xavier Jaglin s'étant déjà déclaré.

L'élu socialiste explique dans un communiqué vouloir conduire "une liste de rassemblement de la gauche et ouverte au-delà d'une vision partisane", dans la continuité de l'équipe en place depuis 2020.

Modernisation de l'espace public, attractivité du territoire…

Frédéric Leveillé est candidat au renouvellement de ses mandats de maire d'Argentan et président de Terres d'Argentan Interco. Dans son communiqué, le candidat évoque un "contexte politique national complexe" et dit vouloir apporter au territoire "de stabilité, de protection et d'ambitions collectives".

• A lire aussi. [En images] Argentan. Découvrez la future école "innovante", prévue pour la rentrée 2026.

"La modernisation de l'espace public, l'attractivité du territoire, et sa préparation aux transitions qui vont s'imposer" font également partie des points de campagne du maire sortant d'Argentan.