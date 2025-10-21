En ce moment Instant crush DAFT PUNK
Caen. "Ils contournent la loi" : vives tensions entre les libraires et le géant de commerce en ligne Amazon

Economie. Les libraires indépendants sont à nouveau inquiets. Amazon a décidé d'appliquer une remise de 5% sur les livres, une mesure qui, selon eux, contourne l'esprit de la loi française sur le prix unique du livre.

Publié le 21/10/2025 à 16h58 - Par Elvire Alix
Face à cette situation, les syndicats du livre ont saisi le Médiateur du Livre, l'institution chargée de régler les différends entre les acteurs du livre. - Elvire Alix

Le géant du commerce en ligne Amazon a annoncé, jeudi 16 octobre, qu'il propose désormais une réduction de 5% sur le prix du livre neuf, à condition que l'acheteur le retire dans un point de retrait vendant lui-même des livres. Une annonce qui inquiète les bibliothèques indépendantes, soumises à la loi Lang, promulguée en 1981, qui impose un prix unique du livre partout en France.

Une remise autorisée uniquement en boutique

Selon la loi Lang, les vendeurs de livres peuvent accorder une remise maximale de 5% dans des cas bien précis : achats groupés (par exemple pour des écoles ou des associations) ou programmes de fidélité proposés par les librairies.

Laurent Layet, membre du conseil d'administration du Syndicat de la librairie française et président de l'association Les Librairies de Normandie, rappelle que cette réduction "ne s'applique pas aux ventes en ligne, que ce soit sur les sites des librairies ou sur des plateformes comme Amazon".

Mais voilà, Amazon a annoncé dans un communiqué avoir installé des "lockers", casiers électroniques permettant de récupérer ses commandes, dans "3 000 points de retrait éligibles partout en France, situés dans des commerces qui vendent des livres".

"Ils contournent la loi"

Pour Laurent Layet, "il n'est pas question de laisser faire cette situation. C'est un jeu de dupes : dans les faits, ils contournent la loi, cela reste de la vente en ligne".

Même constat pour Pierre Thomine, cogérant de la librairie Eureka Street à Caen, qui estime qu'Amazon "profite des interstices de la loi, et que le grand public, qui ne connaît pas bien le principe du prix unique, pense à tort que les livres sont moins chers sur Amazon, alors que ce n'est pas le cas".

Face à cette situation, les syndicats du livre ont saisi le Médiateur du Livre, l'institution chargée de régler les différends entre éditeurs, libraires et sites de vente en ligne lorsqu'il y a litige sur l'application de la loi fixant le prix des livres.

