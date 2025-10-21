Baie de Seine. Un navire prend feu au large, quatre marins à bord

Un message de détresse a été envoyé par un navire en fin de matinée ce mardi 21 octobre. Dans le local machine du F/V Nominoë, un navire de pêche en action en Baie de Seine, un incendie s'est déclaré.

Trois évacuations, le capitaine reste à bord

Si l'équipage de quatre marins a d'abord essayé de confiner le sinistre, le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (Cross) Jobourg a envoyé sur place l'hélicoptère H160 de la Marine nationale. La vedette Philippe Kieffer de la SNSM de Ouistreham a aussi été déployée.

La Préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord affirme que trois membres ont été évacués à bord de cette vedette. Le capitaine a pu rester à bord, en lien avec les moyens de secours, et est prêt à être évacué si besoin.

"En début d'après midi, trois marins-pompiers de la compagnie des marins-pompiers de Cherbourg s'apprêtent à être hélitreuillés sur le navire pour réaliser un état des lieux du sinistre en lien avec le capitaine", affirment les services de l'Etat, qui apporteront plus de précisions au fil de la journée.