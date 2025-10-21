En ce moment Instant crush DAFT PUNK
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Baie de Seine. Un navire prend feu au large, quatre marins à bord

Sécurité. En fin de matinée, mardi 21 octobre, un navire de pêche a pris feu en Baie de Seine, au large du Calvados. Quatre personnes ont été secourues à bord.

Publié le 21/10/2025 à 15h11, mis à jour le 21/10/2025 à 15h34 - Par Lilian Fermin
Baie de Seine. Un navire prend feu au large, quatre marins à bord
Un navire a pris feu au large du Calvados ce mardi 21 octobre. - Préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Un message de détresse a été envoyé par un navire en fin de matinée ce mardi 21 octobre. Dans le local machine du F/V Nominoë, un navire de pêche en action en Baie de Seine, un incendie s'est déclaré.

Trois évacuations, le capitaine reste à bord

Si l'équipage de quatre marins a d'abord essayé de confiner le sinistre, le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (Cross) Jobourg a envoyé sur place l'hélicoptère H160 de la Marine nationale. La vedette Philippe Kieffer de la SNSM de Ouistreham a aussi été déployée.

La Préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord affirme que trois membres ont été évacués à bord de cette vedette. Le capitaine a pu rester à bord, en lien avec les moyens de secours, et est prêt à être évacué si besoin.

"En début d'après midi, trois marins-pompiers de la compagnie des marins-pompiers de Cherbourg s'apprêtent à être hélitreuillés sur le navire pour réaliser un état des lieux du sinistre en lien avec le capitaine", affirment les services de l'Etat, qui apporteront plus de précisions au fil de la journée.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2 Saint-Sébastien-sur-Loire (44230) 605€ Découvrir
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Automobile
renault captur techno full hybride etech 145
renault captur techno full hybride etech 145 Nointot (76210) 0€ Découvrir
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état Lyon (69001) 22 900€ Découvrir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir Le Plessis-Robinson (92350) 150€ Découvrir
BMW 325i E36
BMW 325i E36 Veyrier-du-Lac (74290) 10 000€ Découvrir
Bonnes affaires
Poussette
Poussette Châteauneuf-sur-Loire (45110) 100€ Découvrir
Siège auto
Siège auto Châteauneuf-sur-Loire (45110) 30€ Découvrir
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF Le Plessis-Robinson (92350) 80€ Découvrir
Scie à bûches
Scie à bûches Bouix (21330) 350€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Baie de Seine. Un navire prend feu au large, quatre marins à bord
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple