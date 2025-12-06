Pains, tarterie, viennoiseries, mais aussi snacking à emporter : dans cette boulangerie Marie Blachère, tout est fait sur place à Fleury-sur-Orne. Ouverte du lundi au dimanche, elle accueille les clients de 7h30 à 20h en continu, et le dimanche de 8h30 à 12h30.
Fleury-sur-Orne. Une boulangerie Marie Blachère
Economie. Une nouvelle boulangerie a ouvert à Fleury-sur-Orne. Dorian Avoyne, l'un des gérants, est installé depuis le 19 novembre à côté du Grand Frais.
Publié le 06/12/2025 à 11h00 - Par Elvire Alix
