Economie. Une nouvelle boulangerie a ouvert à Fleury-sur-Orne. Dorian Avoyne, l'un des gérants, est installé depuis le 19 novembre à côté du Grand Frais.

Publié le 06/12/2025 à 11h00 - Par Elvire Alix
Fleury-sur-Orne. Une boulangerie Marie Blachère
Dorian Avoyne est l'un des gérants de Marie Blachère à Fleury-sur-Orne.

Pains, tarterie, viennoiseries, mais aussi snacking à emporter : dans cette boulangerie Marie Blachère, tout est fait sur place à Fleury-sur-Orne. Ouverte du lundi au dimanche, elle accueille les clients de 7h30 à 20h en continu, et le dimanche de 8h30 à 12h30.

