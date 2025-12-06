Caen. Tim Barber s'installe avenue du Six Juin

Ancien salarié de chez Max, le coiffeur, barbier et visagiste Shpetim Buliqaj ouvre son salon où il "prend le temps d'écouter le client", au 26 avenue du Six Juin, à Caen. Il y retrouve ses habitués, pour un tarif de 25€ la coupe. Tim Barber est ouvert du lundi au samedi sur une large amplitude horaire : lundi de 14h à 19h, du mardi au vendredi de 10h à 19h et samedi de 9h à 19h.