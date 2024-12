Place du commerce. Ça bouge à Caen, Authie et Colombelles

Jennifer Lerot propose des produits locaux et fermiers.On y retrouve des fruits, légumes et des spécialités locales comme la teurgoule.

Jennifer Lerot a ouvert son épicerie fine et primeur le 21 octobre. Au Jardin Gourmand, au 96 rue de Bayeux, on retrouve des fruits et légumes, ainsi que de la terrine, des œufs, du beurre et du lait d'une ferme locale. Du pain et des spécialités normandes sont aussi en vente.