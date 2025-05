Boulangerie-pâtisserie. Jean-François Feuillette en dédicace à Deauville… Et bientôt au Havre

Son nom évoque la gourmandise… Jean-François Feuillette, fondateur des boulangeries éponymes, était de passage à Deauville, jeudi 22 mai, pour présenter son dernier livre, C'est l'heure du goûter. Près de cinquante recettes, dont les grands incontournables qui réveillent des souvenirs d'enfance.

Marbré, gaufres, pâte à tartiner…

"Par exemple, le marbré, que je faisais avec ma sœur. Je préparais la pâte vanille, elle la pâte au chocolat… C'est un cake hyperfacile à faire et qui embaume toute la maison", sourit le boulanger-pâtissier. On y retrouve aussi la tarte fine aux pommes, le gâteau au yaourt, les palmiers, les gaufres, des recettes de barquettes maison… "Il y a aussi les choses qui accompagnent le goûter : je partage une recette de pâte à tartiner, de praliné… Des recettes simples, ludiques."

A Deauville, des clients habitués sont venus rencontrer le pâtissier entrepreneur, comme la jeune Kellya, âgée de 8 ans. "J'adore vos pâtisseries, surtout la brioche et le canelé !" sourit la fillette, qui retrouvera la recette de certaines pâtisseries phares dans le livre. Jean-François Feuillette a aussi pu échanger avec Romain Gibon, candidat du Meilleur Pâtissier et salarié de la boutique de Mondeville. Des moments que le patron voit comme "une transmission", lui qui, plus jeune, a aussi feuilleté les livres de recette de ses anciens patrons, dont Pierre Hermé.

Romain Gibon, candidat du Meilleur Pâtissier, est venu rencontrer son patron. - Tendance Ouest

Normand de cœur

C'est d'ailleurs en partie en Normandie que Jean-François Feuillette s'est formé : "J'ai passé un an à l'Institut national de la boulangerie-pâtisserie (INBP) de Rouen, et je dis toujours que je suis un peu normand de cœur car j'adore la pomme, que je compare souvent à la pomme de terre du cuisinier." L'entrepreneur, dont six boutiques à son nom existent déjà dans la région, sera de retour dès mardi 8 juillet pour inaugurer une nouvelle boulangerie Feuillette au Havre, 111 boulevard Leningrad. Avec, là aussi, l'occasion de dédicacer son dernier ouvrage.

Le boulanger a dédicacé son ouvrage à Deauville, avant de venir prochainement au Havre. - Tendance Ouest

Pratique. "C'est l'heure du goûter, mon carnet de recettes", de Jean-François Feuillette, aux éditions du Rocher. 14,95€.