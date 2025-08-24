En ce moment Butterfly (feat Rori) SUPERBUS
Bonne table à Rouen. Des spécialités italiennes chez Bambini

Economie. Le restaurant Bambini remplace Chez Mathilde, rue Eau de Robec à Rouen. Ce nouveau lieu propose des plats typiquement italiens.

Publié le 24/08/2025 à 11h00 - Par Justine Carrère
Yassaman Hosseini est la gérante du restaurant italien Bambini, rue Eau de Robec à Rouen.

Pizzas, pâtes… Un nouveau restaurant italien s'est installé au cœur de l'emblématique rue Eau de Robec à Rouen. Dès l'entrée du restaurant, le décor est moderne : des chaises en bois avec une assise en tissu beige, des murs vert eucalyptus et terracotta. Le comptoir, en marbre élégant, est décoré d'une mosaïque italienne beige et vert.

L'Italie dans l'assiette

Sans surprise, les spécialités italiennes sont à l'honneur. Au niveau des antipasti : arancinis, burrata et carpaccio sont à la carte. Les prix varient entre 7,90€ et 11,90€. En plat, vous trouverez l'escalope milanaise, des pizzas, des pâtes, du poulpe grillé, etc. Côté tarifs, ils varient selon les spécialités entre 12,90€ et 22€. En dessert, les incontournables font partie du menu : tiramisu, panna cotta et coulis de fruits rouges et même un sorbet citron vert servi avec du limoncello, liqueur italienne, dans une fourchette de prix allant de 6 à 8€. Pour le déjeuner, il n'y a pas de formule sauf le menu "Bambini" pour les enfants incluant des linguine à la tomate ou une pizza Margherita et un sirop à l'eau. Lors de ma venue, je n'ai pas pu résister aux rigatonis à la truffe à 16,90€. La cuisson était bien al dente [pas trop cuit] comme en Italie et la crème de truffe onctueuse. J'ai ensuite poursuivi mon repas avec le tiramisu car c'est l'un de mes desserts préférés. Bonne surprise, la crème au mascarpone était légère et aérée et les biscuits bien imbibés de café. Je me suis régalée.

A la tête de Bambini, c'est Yassaman Hosseini, qui dirige également un autre restaurant libanais à Rouen : Payiz. "Comme je suis passionnée par la cuisine italienne et les pizzas, j'ai ouvert Bambini." La gérante a notamment été formée par un chef pizzaïolo grâce auquel elle a appris l'art et la manière de faire une vraie pâte à pizza.

Une très bonne adresse à tester !

Pratique. 164 rue Eau de Robec, ouvert du mardi au samedi de 12h à 14h le midi, dès 19h le soir. Tel : 09 81 92 25 60.

Les rigatonis à la truffe.

