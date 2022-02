Bonne table : Un petit tour dans les cuisines libanaises de Payiz

Vitrine sobre et décoration intérieure simple et efficace, l’ensemble ne paye pas de mine mais une fois rentré dans le restaurant, l’on s’y sent comme chez soi.



Chawarma ou Man’ouché ?



Un menu est proposé : la formule Man’ouché (9,90 €), une galette garnie d’une viande au choix et de légumes. Le plat est accompagné d’une boisson et d’un café en digestif. Pour ma part, je privilégie une entrée. Parmi tous les mezze - assortiments d’entrées froides - et les entrées chaudes, je jette mon dévolu sur des samboussek, des beignets à la viande.



Vient l’heure du plat. Tandis que j’opte pour un Manou’ché à l’agneau, les autres convives prennent une autre direction. L’une prend un chawarma au poulet - morceaux de viande aux épices - accompagné de riz au safran ; mon voisin d’en face choisit lui une assiette gourmande, composée d’agneau, de poulet et de bœuf, le tout accompagné de riz et de mezze. C’est bon, tendre et original. En dessert, nous voulons découvrir les baklavas, de petites pâtisseries orientales à l’amande et au miel.

Délicieux. Comme tout ce que propose Payiz, un nouveau restaurant dépaysant.



Pratique. Rue de l’Hôpital à Rouen. Tarifs : 10-20€. Tel. 02 32 18 16 19.