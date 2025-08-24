Cyclisme. Le Normand Guillaume Martin-Guyonnet contraint à l'abandon sur le tour d'Espagne

Il était considéré comme l'une des meilleures chances françaises pour le classement général sur ce tour d'Espagne. L'Ornais Guillaume Martin-Guyonnet, 16e du dernier Tour de France, a été contraint à l'abandon, dimanche 24 août, après une mauvaise chute. Le Normand est tombé à une quarantaine de kilomètres de l'arrivée sur cette étape entre Alba et Limone Piemonte en Italie. Les routes avaient été rendues particulièrement glissantes par des conditions météo difficiles.

Premier abandon sur le Tour d'Espagne

L'abandon de Guillaume Martin-Guyonnet est le premier de l'édition 2025 du Tour d'Espagne. Un grand tour qu'il avait à chaque fois terminé, lors de ces trois précédentes participations. En 2020, Guillaume Martin-Guyonnet avait remporté le maillot du meilleur grimpeur sur ce tour. En 2021, il se classait 9e du général, son meilleur résultat sur ce tour.

Avec AFP