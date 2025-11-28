En ce moment Gabriela KATSEYE
Seine-Maritime. Black Friday : les Rouennais en profitent pour faire leurs achats de Noël

Economie. Le Black Friday commence officiellement vendredi 28 novembre même si plusieurs magasins ont déjà lancé leurs promotions il y a quelques semaines. A Rouen, certains habitants en profitent pour entamer leurs achats de Noël.

Publié le 28/11/2025 à 07h00 - Par Justine Carrère
Seine-Maritime. Black Friday : les Rouennais en profitent pour faire leurs achats de Noël
A Rouen, le Black Friday, qui a lieu vendredi 27 novembre, attire ceux qui souhaitent commencer leurs cadeaux de Noël. - Justine Carrère

C'est le Black Friday vendredi 28 novembre. A l'origine, il s'agit d'une tradition américaine, puisqu'il se déroule le vendredi suivant

Thanksgiving mais aujourd'hui, cette journée est devenue synonyme de bonnes affaires pour les consommateurs. Dans le centre-ville de Rouen par exemple, on voit déjà apparaître des affiches "Black Friday" en grandes lettres dans certaines vitrines.

"Je profite de cette date pour faire mes cadeaux de Noël"

"Depuis des années, je profite de cette date pour aller faire mes cadeaux de Noël, assure Emilie Chevet, étudiante à Rouen. Je préfère le Black Friday aux soldes habituelles. Je trouve ça plus intéressant parce que ce sont des produits qu'on ne trouve pas en déstockage mais plutôt dans les nouvelles collections, donc ça m'intéresse", relate-t-elle. De son côté, Abdelkarim Imaloui, entrepreneur à Rouen, en profite pour "acheter tous ses cadeaux d'un seul coup et à moindre coût". Ce qu'il cible en général, ce sont les parfums. "J'attends toujours le Black Friday pour faire mes commandes, c'est beaucoup plus intéressant. On a des -20% et des -30%", précise-t-il.

"Je dois trouver des Lego"

Cette année, de passage à Rouen, Alexandre Dehays a choisi de faire ses achats de Noël à l'occasion du Black Friday. "Cela fait maintenant quatre ans que je profite de cette période pour commencer mes cadeaux. Je dois trouver des Lego, des vêtements et divers jouets", explique-t-il. Mais dans la ville aux cent clochers, tout le monde n'adhère pas à ces opérations commerciales. "Le Black Friday, ce n'est pas quelque chose que je suis, confie Valentine Girard, en promenade à Rouen. Je n'attends pas cette date pour faire mes achats. Je préfère privilégier les plateformes de seconde main", ajoute-t-elle.

Et si vous prévoyez de profiter du Black Friday pour faire vos achats en ligne, restez vigilant face aux promotions trop attractives.

Seine-Maritime. Black Friday : les Rouennais en profitent pour faire leurs achats de Noël
