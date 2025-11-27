Caen. Tout savoir sur les animations de Noël en centre-ville 

La magie de Noël s'empare des rues de Caen, et le centre-ville s'anime. Dès samedi 29 novembre, le marché de Noël ouvre ses portes sur la place de la République, avec plus de 60 chalets à y retrouver. Le même jour, l'après-midi des lutins sur la place Saint-Sauveur marque le début des festivités. Chaque enfant se verra d'ailleurs offrir un chocolat chaud et une surprise sucrée à 16h.

C'est aussi ce samedi 29 novembre que les Rives de l'Orne se parent de leurs couleurs de décembre. Un spectacle déambulatoire s'y tient, alors que le père Noël s'invite sur place chaque samedi, dimanche et mercredi, mais aussi mardi 23 décembre.

Mais le père Noël sait être partout à la fois, et déambulera en ville aussi chaque samedi et dimanche de décembre, sur invitation de l'association de commerçants Les Vitrines de Caen. Le 6 décembre, c'est au marché de Noël qu'il pose sa hotte.

En plus d'organiser un concours de la plus belle vitrine, les commerçants caennais accueillent le Pôle Express, le petit train du bonhomme rouge, qui circule les 13 et 14 décembre.

Une semaine plus tard, le 20 décembre, la Ville de Caen propose une parade de Noël, où les spectateurs pourront découvrir un voyage en fanfare dans les rues à partir de 17h, avec des géants magiques et d'incroyables musiciens.