En ce moment 12 to 12 (PI) SOMBR
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Caen. Tout savoir sur les animations de Noël en centre-ville 

Loisir. Le programme est encore fourni concernant les animations de Noël prévues dans le centre-ville de Caen, à compter du 29 novembre.

Publié le 27/11/2025 à 17h00
Caen. Tout savoir sur les animations de Noël en centre-ville 
L'étonnant Calendrier de l'Avent revient chaque soir à 18h à la mairie de Caen.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

La magie de Noël s'empare des rues de Caen, et le centre-ville s'anime. Dès samedi 29 novembre, le marché de Noël ouvre ses portes sur la place de la République, avec plus de 60 chalets à y retrouver. Le même jour, l'après-midi des lutins sur la place Saint-Sauveur marque le début des festivités. Chaque enfant se verra d'ailleurs offrir un chocolat chaud et une surprise sucrée à 16h.

C'est aussi ce samedi 29 novembre que les Rives de l'Orne se parent de leurs couleurs de décembre. Un spectacle déambulatoire s'y tient, alors que le père Noël s'invite sur place chaque samedi, dimanche et mercredi, mais aussi mardi 23 décembre.

Mais le père Noël sait être partout à la fois, et déambulera en ville aussi chaque samedi et dimanche de décembre, sur invitation de l'association de commerçants Les Vitrines de Caen. Le 6 décembre, c'est au marché de Noël qu'il pose sa hotte.

En plus d'organiser un concours de la plus belle vitrine, les commerçants caennais accueillent le Pôle Express, le petit train du bonhomme rouge, qui circule les 13 et 14 décembre.

Une semaine plus tard, le 20 décembre, la Ville de Caen propose une parade de Noël, où les spectateurs pourront découvrir un voyage en fanfare dans les rues à partir de 17h, avec des géants magiques et d'incroyables musiciens.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Vente maison de village sud de la France
Vente maison de village sud de la France Roquecourbe-Minervois (11700) 118 000€ Découvrir
Entrepôt
Entrepôt Lapouyade (33620) 0€ Découvrir
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt Belfort (90000) 140 000€ Découvrir
Garage / Garde meubles
Garage / Garde meubles Miramont-de-Guyenne (47800) 1€ Découvrir
Automobile
Jantes alu équipées pneus neige
Jantes alu équipées pneus neige Rouen (76000) 300€ Découvrir
A VENDRE MERCEDES CLASS V
A VENDRE MERCEDES CLASS V Fontenay-sous-Bois (94120) 50 000€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Bonnes affaires
Etui à bijoux Pomellato
Etui à bijoux Pomellato Vichy (03200) 40€ Découvrir
Coque smartphone
Coque smartphone Villeneuve-d'Ascq (59491) 10€ Découvrir
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane Floirac (33270) 695€ Découvrir
Disjoncteurs tetrapolaires Hager
Disjoncteurs tetrapolaires Hager Engwiller (67350) 30€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Caen. Tout savoir sur les animations de Noël en centre-ville 
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple