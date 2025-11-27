Sécurité. En tournage en Normandie, l'actrice Judith Godrèche et sa famille menacés et insultés

En déplacement en Normandie pour les besoins de l'adaptation cinématographique de Mémoire de fille d'Annie Ernaux, Judith Godrèche a appris, à distance, que l'entrée de son immeuble avait été recouverte de tags insultants et de menaces de viol, nommant explicitement sa fille Tess Barthélémy et elle-même.

C'est son fils, Noé Boon, et sa mère, Marie Deslis, qui l'ont alertée de la présence de ces inscriptions. Sur Instagram, la comédienne a dénoncé une "entreprise d'intimidation", s'interrogeant sur "la lâcheté" de celles et ceux qui visent ses enfants pour tenter de la faire taire.

Une figure du cinéma engagée contre les violences sexuelles

Révélée très jeune, Judith Godrèche a tourné dans des films marquants comme La Désenchantée, Ridicule ou encore L'Auberge espagnole. Depuis les années 2020, son nom est également associé à un engagement fort : la dénonciation des violences sexuelles sur mineurs dans le cinéma français.

En 2023, elle évoque publiquement la relation qu'elle a subie adolescente avec Benoît Jacquot dans la mini-série autobiographique Icon of French Cinema.

En 2024, elle porte plainte pour :

"viols avec violences sur mineure de moins de 15 ans" contre Benoît Jacquot

"viol sur mineure par personne ayant autorité" contre Jacques Doillon

Depuis, son combat l'a propulsée au premier plan médiatique… et lui a valu une forte polarisation, notamment depuis sa mise en examen pour diffamation en septembre 2025.

Le tournage de "Mémoire de fille", un projet familial et très attendu

Malgré les attaques, Judith Godrèche poursuit son travail artistique. A l'automne 2025, elle réalise Mémoire de fille, adaptation du livre d'Annie Ernaux. Le tournage se déroule entre l'Île-de-France et la Normandie, du 20 octobre au 28 novembre 2025.

Sa fille, Tess Barthélémy, figure au casting de ce long-métrage produit notamment par France Télévisions, entouré d'une distribution féminine importante. Le film, prévu pour 2025, est présenté comme l'un des projets français les plus attendus de l'année.

Une prise de parole qui dénonce l'impunité

Dans sa publication Instagram du 26 novembre 2025, Judith Godrèche ne cache ni sa colère ni sa détermination. Elle décrit un individu "organisé", dont "le coup de crayon est assuré". Un geste prémédité, selon elle, qui vise à la terroriser et à atteindre sa famille.

Elle écrit notamment :

"Si des limites ne sont pas posées immédiatement, jusqu'où cela ira-t-il la prochaine fois ? J'ai porté plainte. Pour protéger ma famille, avant tout."