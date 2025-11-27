En ce moment Par coeur (feat Joseph Kamel) DAYSY
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Sécurité. En tournage en Normandie, l'actrice Judith Godrèche et sa famille menacés et insultés

Sécurité. En plein tournage en Normandie, l'actrice et réalisatrice Judith Godrèche, figure majeure de la lutte contre les violences sexuelles dans le cinéma, a annoncé mercredi 26 novembre avoir déposé plainte après la découverte de tags menaçants visant également ses enfants, à son domicile.

Publié le 27/11/2025 à 16h00 - Par Mathilde Rabaud
Sécurité. En tournage en Normandie, l'actrice Judith Godrèche et sa famille menacés et insultés
En plein tournage en Normandie, Judith Godrèche visée par des menaces visant aussi ses enfants. - Face Cam sur Youtube

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

En déplacement en Normandie pour les besoins de l'adaptation cinématographique de Mémoire de fille d'Annie Ernaux, Judith Godrèche a appris, à distance, que l'entrée de son immeuble avait été recouverte de tags insultants et de menaces de viol, nommant explicitement sa fille Tess Barthélémy et elle-même.

C'est son fils, Noé Boon, et sa mère, Marie Deslis, qui l'ont alertée de la présence de ces inscriptions. Sur Instagram, la comédienne a dénoncé une "entreprise d'intimidation", s'interrogeant sur "la lâcheté" de celles et ceux qui visent ses enfants pour tenter de la faire taire.

Une figure du cinéma engagée contre les violences sexuelles

Révélée très jeune, Judith Godrèche a tourné dans des films marquants comme La Désenchantée, Ridicule ou encore L'Auberge espagnole. Depuis les années 2020, son nom est également associé à un engagement fort : la dénonciation des violences sexuelles sur mineurs dans le cinéma français.

En 2023, elle évoque publiquement la relation qu'elle a subie adolescente avec Benoît Jacquot dans la mini-série autobiographique Icon of French Cinema.
En 2024, elle porte plainte pour :

"viols avec violences sur mineure de moins de 15 ans" contre Benoît Jacquot

"viol sur mineure par personne ayant autorité" contre Jacques Doillon

Depuis, son combat l'a propulsée au premier plan médiatique… et lui a valu une forte polarisation, notamment depuis sa mise en examen pour diffamation en septembre 2025.

Le tournage de "Mémoire de fille", un projet familial et très attendu

Malgré les attaques, Judith Godrèche poursuit son travail artistique. A l'automne 2025, elle réalise Mémoire de fille, adaptation du livre d'Annie Ernaux. Le tournage se déroule entre l'Île-de-France et la Normandie, du 20 octobre au 28 novembre 2025.

Sa fille, Tess Barthélémy, figure au casting de ce long-métrage produit notamment par France Télévisions, entouré d'une distribution féminine importante. Le film, prévu pour 2025, est présenté comme l'un des projets français les plus attendus de l'année.

Une prise de parole qui dénonce l'impunité

Dans sa publication Instagram du 26 novembre 2025, Judith Godrèche ne cache ni sa colère ni sa détermination. Elle décrit un individu "organisé", dont "le coup de crayon est assuré". Un geste prémédité, selon elle, qui vise à la terroriser et à atteindre sa famille.

Elle écrit notamment :

"Si des limites ne sont pas posées immédiatement, jusqu'où cela ira-t-il la prochaine fois ? J'ai porté plainte. Pour protéger ma famille, avant tout."

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Vente maison de village sud de la France
Vente maison de village sud de la France Roquecourbe-Minervois (11700) 118 000€ Découvrir
Entrepôt
Entrepôt Lapouyade (33620) 0€ Découvrir
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt Belfort (90000) 140 000€ Découvrir
Garage / Garde meubles
Garage / Garde meubles Miramont-de-Guyenne (47800) 1€ Découvrir
Automobile
Jantes alu équipées pneus neige
Jantes alu équipées pneus neige Rouen (76000) 300€ Découvrir
A VENDRE MERCEDES CLASS V
A VENDRE MERCEDES CLASS V Fontenay-sous-Bois (94120) 50 000€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Bonnes affaires
Etui à bijoux Pomellato
Etui à bijoux Pomellato Vichy (03200) 40€ Découvrir
Coque smartphone
Coque smartphone Villeneuve-d'Ascq (59491) 10€ Découvrir
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane Floirac (33270) 695€ Découvrir
Disjoncteurs tetrapolaires Hager
Disjoncteurs tetrapolaires Hager Engwiller (67350) 30€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Sécurité. En tournage en Normandie, l'actrice Judith Godrèche et sa famille menacés et insultés
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple