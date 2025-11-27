Mortagne-au-Perche. Des services psychologiques viennent d'être inaugurés et attendent encore du personnel médical

A Mortagne-au-Perche, trois structures dédiées à la santé mentale ont été officiellement inaugurées, mercredi 26 novembre. Le centre médico-psychologique pour adultes (CMP), l'hôpital de jour et le centre d'accueil thérapeutique à temps partiel (CATTP) sont désormais réunis dans la zone d'activités Préfontaine, au sein du centre psychothérapique de l'Orne (CPO).

"Au CMP, les patients qui présentent un trouble psychiatrique peuvent rencontrer un psychologue, un médecin ou un psychiatre, explique Christophe Léger, directeur délégué du CPO. Le CATTP, lui, leur propose des ateliers cuisine ou artistique. C'est un outil pédagogique", ajoute-t-il. Ensemble, les deux structures visent à faciliter l'accès aux soins psychologiques et psychiatriques pour les patients du secteur.

"Du mal à recruter"

En raison du manque d'espace, les anciens locaux qui se situaient à l'entrée du centre hospitalier Marguerite de Lorraine, à Mortagne-au-Perche, ont déménagé le 16 octobre 2023. "Chacun a son bureau, chacun a son espace. Pour le personnel comme pour les patients, c'est beaucoup plus agréable", témoigne Nathalie Belville, infirmière au Centre médico-psychologique.

Alors que la santé mentale a été déclarée grande cause nationale pour 2025, "le secteur a dû mal à recruter médecins comme infirmiers", explique François Mengin-Lecreulx, directeur de l'Agence régionale de santé (ARS) en Normandie. Faute de personnel médical, l'hôpital de jour, quant à lui, n'a pas encore ouvert.

Construits il y a deux ans, les locaux de l'hôpital de jour attendent encore du personnel de santé pour sa mise en service. - Lucie Peudevin

Toutefois, l'effort se poursuit dans l'Orne. A Vimoutiers, les travaux d'un nouveau centre médico-psychologique pour adultes ont démarré en septembre dernier. Il devrait être livré en juin 2026.