Football (Ligue 1). Toulouse - HAC : Aron Dönnum condamné à deux matchs de suspension pour "comportement blessant" envers Simon Ebonog

C'est une première sanction, sur le plan sportif. Le joueur du Toulouse FC, Aron Dönnum, a été condamné mercredi 26 novembre à deux matchs de suspension par la commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP), pour "comportement blessant".

Ce comportement, c'est celui que le joueur norvégien a eu envers le milieu de terrain du Havre Athletic Club, Simon Ebonog, dimanche 2 novembre à l'occasion de la 11e journée de Ligue 1. Aron Dönnum avait agité sa main devant son nez en fixant le Havrais, franco-camerounais, laissant entendre qu'il sentait mauvais. Un geste interprété comme raciste par le HAC, et notamment son entraîneur, Didier Digard, sanctionné d'un carton jaune pour véhémence après l'avoir fait remarquer à l'arbitre.

Une enquête ouverte par la justice

Si le caractère raciste n'est pas évoqué, le communiqué de la LFP rappelle cependant qu'au "regard de la gravité des faits, la commission de discipline avait décidé de mettre le dossier en instruction". La sanction envers Aron Dönnum prend effet à partir du 2 décembre, c'est-à-dire après la 14e journée de championnat lors de laquelle le TFC se déplace sur le terrain de Marseille.

Sur le plan judiciaire, une enquête est ouverte par le parquet de Toulouse, pour "injure publique en raison de la race".