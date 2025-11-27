En ce moment La vie qu'on mène Mentissa
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Football (Ligue 1). Toulouse - HAC : Aron Dönnum condamné à deux matchs de suspension pour "comportement blessant" envers Simon Ebonog

Sport. La commission de discipline de la Ligue de football professionnel a condamné le joueur du Toulouse FC, Aron Dönnum, à deux matchs de suspension pour "comportement blessant" envers le Havrais Simon Ebonog. Une procédure judiciaire est par ailleurs ouverte dans cette affaire pour "injure publique en raison de la race".

Publié le 27/11/2025 à 10h02 - Par Célia Caradec
Football (Ligue 1). Toulouse - HAC : Aron Dönnum condamné à deux matchs de suspension pour "comportement blessant" envers Simon Ebonog
La commission de discipline de la Ligue de football professionnel a rendu son verdict dans l'affaire Aron Dönnum. - Célia Caradec

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

C'est une première sanction, sur le plan sportif. Le joueur du Toulouse FC, Aron Dönnum, a été condamné mercredi 26 novembre à deux matchs de suspension par la commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP), pour "comportement blessant".

Ce comportement, c'est celui que le joueur norvégien a eu envers le milieu de terrain du Havre Athletic Club, Simon Ebonog, dimanche 2 novembre à l'occasion de la 11e journée de Ligue 1. Aron Dönnum avait agité sa main devant son nez en fixant le Havrais, franco-camerounais, laissant entendre qu'il sentait mauvais. Un geste interprété comme raciste par le HAC, et notamment son entraîneur, Didier Digard, sanctionné d'un carton jaune pour véhémence après l'avoir fait remarquer à l'arbitre.

Une enquête ouverte par la justice

Si le caractère raciste n'est pas évoqué, le communiqué de la LFP rappelle cependant qu'au "regard de la gravité des faits, la commission de discipline avait décidé de mettre le dossier en instruction". La sanction envers Aron Dönnum prend effet à partir du 2 décembre, c'est-à-dire après la 14e journée de championnat lors de laquelle le TFC se déplace sur le terrain de Marseille.

Sur le plan judiciaire, une enquête est ouverte par le parquet de Toulouse, pour "injure publique en raison de la race".

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Vente maison de village sud de la France
Vente maison de village sud de la France Roquecourbe-Minervois (11700) 118 000€ Découvrir
Entrepôt
Entrepôt Lapouyade (33620) 0€ Découvrir
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt Belfort (90000) 140 000€ Découvrir
Garage / Garde meubles
Garage / Garde meubles Miramont-de-Guyenne (47800) 1€ Découvrir
Automobile
Jantes alu équipées pneus neige
Jantes alu équipées pneus neige Rouen (76000) 300€ Découvrir
A VENDRE MERCEDES CLASS V
A VENDRE MERCEDES CLASS V Fontenay-sous-Bois (94120) 50 000€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Bonnes affaires
Etui à bijoux Pomellato
Etui à bijoux Pomellato Vichy (03200) 40€ Découvrir
Coque smartphone
Coque smartphone Villeneuve-d'Ascq (59491) 10€ Découvrir
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane Floirac (33270) 695€ Découvrir
Disjoncteurs tetrapolaires Hager
Disjoncteurs tetrapolaires Hager Engwiller (67350) 30€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Football (Ligue 1). Toulouse - HAC : Aron Dönnum condamné à deux matchs de suspension pour "comportement blessant" envers Simon Ebonog
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple