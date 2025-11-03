Football (Ligue 1). Soupçons de racisme à Toulouse : le HAC condamne et fait bloc derrière Simon Ebonog

Nous sommes à la 91e minute de la rencontre Toulouse - Le Havre, comptant pour la 11e journée de Ligue 1 de football, dimanche 2 novembre 2025. Après une faute du jeune Havrais Simon Ebonog sur le milieu toulousain Aron Dønnum, ce dernier agite sa main devant son nez, face au joueur Ciel & Marine, laissant entendre qu'il sent mauvais. Un geste équivoque, pour Didier Digard, l'entraîneur du Havre, qui y voit une forme de racisme envers Simon Ebonog, de nationalité franco-camerounaise, et le fait savoir à l'arbitre… Ce dernier adresse un carton jaune pour véhémence au coach havrais.

"Ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est intolérable"

"Ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est intolérable", dénoncera-t-il à l'issue du match, au micro du diffuseur du championnat, Ligue 1+. Dans la nuit, Le Havre Athletic Club a diffusé un communiqué dans lequel il "condamne fermement le geste dont a été victime son joueur, Simon Ebonog (…) Un geste évoquant des relents… mais qui en est lui-même empreint et qui, de façon surprenante, ne fut aucunement sanctionné", est-il écrit.

"Un geste qui ternit le football"

Le HAC "demande le respect de son joueur, Simon Ebonog, et de son entraîneur, Didier Digard", poursuit le club. Au sujet du carton jaune dont a été l'objet l'entraîneur, le HAC écrit : "chacun appréciera la hiérarchie des fautes, à l'heure où la technique permet de revisionner toute action dans le but affirmé d'éviter toute erreur. Il serait bon que cette technique soit utilisée au-delà des lois du jeu." Le club normand affirme que "le geste dont fut victime Simon Ebonog n'a simplement pas sa place sur un terrain de football". En conclusion, le HAC réclame que le geste du Toulousain soit sanctionné, "pour ce qu'il est", "un geste qui ternit les valeurs de respect, de savoir être, de vivre-ensemble. Un geste qui ternit donc le football".

Quelques heures auparavant, le Toulouse Football Club avait lui-même condamné "les accusations infondées et particulièrement graves portées à l'encontre d'Aron Dønnum, ainsi que l'instrumentalisation du geste en question", se réservant le droit "d'engager toute action nécessaire pour défendre son joueur et la réalité des événements."

Outre le club, certains joueurs havrais ont fait part publiquement de leur soutien à Simon Ebonog sur leurs réseaux sociaux, comme Loïc Nego ou le capitaine Arouna Sangante.