Coutances. La piscine rembourse les séances annulées

En raison d'une pénurie de maîtres-nageurs sauveteurs, certaines activités aquatiques à la piscine communautaire de Coutances, natation, aquagym, aquabike ont été annulées depuis septembre 2025.

Comment en bénéficier ?

Les usagers peuvent obtenir un remboursement si trois séances ou plus ont été annulées entre septembre 2025 et fin janvier 2026. Pour une ou deux annulations, des entrées gratuites ou un remboursement sont proposés.

Pour faire une demande, il suffit d'écrire à piscine@communaute-coutances.fr ou de se présenter à l'accueil.

La piscine adapte son programme pour le prochain trimestre 2026, et deux recrutements sont en cours pour revenir à un fonctionnement normal.