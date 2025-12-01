Coutances. Après la coupure, retour à la normale pour la distribution de l'eau

A Coutances, retour à la normale pour la distribution d'eau. L'eau du robinet est à nouveau conforme, même si une légère teinte blanchâtre peut persister çà et là : il s'agit simplement d'air dans les canalisations, indique la mairie dimanche 30 novembre en début de soirée.

Une distribution d'eau en bouteille

La veille, une rupture de canalisation avait provoqué une importante coupure d'eau dans le nord de la ville rue de la Mare.

Pour les foyers privés d'eau potable, une distribution d'eau en bouteille a été organisée sur le parking du centre de secours des sapeurs pompiers de la ville.