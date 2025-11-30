Manche. Une voiture percute un arbre, un homme de 41 ans grièvement blessé

Le choc a été violent. Un homme de 41 ans a perdu le contrôle de sa voiture et a percuté un arbre, dimanche 30 novembre vers 10h30 à Ver dans la Manche, rapportent les sapeurs-pompiers du département.
La victime a été héliportée au CHU de Caen
Une quinzaine de pompiers a été mobilisée sur l'intervention. La victime a dû être désincarcérée de son véhicule.
Considéré comme grièvement blessé, cet homme a été évacué médicalisé vers le CHU de Caen par l'hélicoptère Dragon 76 de la Sécurité civile.
L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.