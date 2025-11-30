En ce moment My Only Angel (feat Yungblud) AEROSMITH
Manche. Une voiture percute un arbre, un homme de 41 ans grièvement blessé

Sécurité. Un homme de 41 ans a été grièvement blessé dans un accident de la route à Ver dans la Manche, dimanche 30 novembre, dans la matinée. Son véhicule a percuté un arbre. 

Publié le 30/11/2025 à 18h12 - Par Pierre Durand-Gratian
Manche. Une voiture percute un arbre, un homme de 41 ans grièvement blessé
La victime de 41 ans a été évacuée par hélicoptère vers le CHU de Caen. - Tendance Ouest

Le choc a été violent. Un homme de 41 ans a perdu le contrôle de sa voiture et a percuté un arbre, dimanche 30 novembre vers 10h30 à Ver dans la Manche, rapportent les sapeurs-pompiers du département.

La victime a été héliportée au CHU de Caen

Une quinzaine de pompiers a été mobilisée sur l'intervention. La victime a dû être désincarcérée de son véhicule.

Considéré comme grièvement blessé, cet homme a été évacué médicalisé vers le CHU de Caen par l'hélicoptère Dragon 76 de la Sécurité civile.

