Manche. Une voiture percute un arbre, un homme de 41 ans grièvement blessé

Le choc a été violent. Un homme de 41 ans a perdu le contrôle de sa voiture et a percuté un arbre, dimanche 30 novembre vers 10h30 à Ver dans la Manche, rapportent les sapeurs-pompiers du département.

A lire aussi. Manche. Un homme de 30 ans grièvement blessé dans un accident de la route

La victime a été héliportée au CHU de Caen

Une quinzaine de pompiers a été mobilisée sur l'intervention. La victime a dû être désincarcérée de son véhicule.

Considéré comme grièvement blessé, cet homme a été évacué médicalisé vers le CHU de Caen par l'hélicoptère Dragon 76 de la Sécurité civile.