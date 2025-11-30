En ce moment Amour Propre ZAHO
Football. Quels résultats pour les clubs normands au 8e tour de la Coupe de France ?

Sport. Six clubs normands étaient encore en lice pour le 8e tour de la Coupe de France de football, samedi 29 et dimanche 30 novembre. Ils ont connu des destins différents.

Publié le 30/11/2025 à 09h28 - Par Pierre Durand-Gratian
Football. Quels résultats pour les clubs normands au 8e tour de la Coupe de France ?
Des résultats en demi-teinte pour les clubs normands lors du 8e tour de la Coupe de France de football. - Illustration

Il s'agit du dernier tour de Coupe de France avant l'entrée en lice des équipes de ligue 1, samedi 29 et dimanche 30 novembre : le graal pour les équipes modestes qui rêvent d'une épopée dans la compétition.

Dans le derby 100 % normand en Régionale 1, Bayeux a pris le meilleur sur Yvetot 1 but à 0. Le club continue donc son beau parcours après avoir éliminé le SM Caen au 7e tour.

Le FC Dieppe, club de Nationale 2, est allé s'imposer sur la pelouse de Beauvais 2 buts à 1.

Tirage des prochaines rencontres ce lundi

Granville a en revanche été sorti aux tirs au but par la modeste équipe de Montreuil, tout comme Oissel qui n'aura pas créé l'exploit face à l'AS Le Gosier en Guadeloupe.

Reste encore un club normand qui a la possibilité de rejoindre les 32e de finale de la Coupe de France. Avranches (N2) reçoit Aubervilliers (N3), dimanche 30 novembre à 13h30.

Le tirage au sort des 32e de finale est prévu lundi 1er décembre à 19h au Parc des Princes.

