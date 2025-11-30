Football. Quels résultats pour les clubs normands au 8e tour de la Coupe de France ?

Il s'agit du dernier tour de Coupe de France avant l'entrée en lice des équipes de ligue 1, samedi 29 et dimanche 30 novembre : le graal pour les équipes modestes qui rêvent d'une épopée dans la compétition.

Dans le derby 100 % normand en Régionale 1, Bayeux a pris le meilleur sur Yvetot 1 but à 0. Le club continue donc son beau parcours après avoir éliminé le SM Caen au 7e tour.

Le FC Dieppe, club de Nationale 2, est allé s'imposer sur la pelouse de Beauvais 2 buts à 1.

Tirage des prochaines rencontres ce lundi

Granville a en revanche été sorti aux tirs au but par la modeste équipe de Montreuil, tout comme Oissel qui n'aura pas créé l'exploit face à l'AS Le Gosier en Guadeloupe.

Reste encore un club normand qui a la possibilité de rejoindre les 32e de finale de la Coupe de France. Avranches (N2) reçoit Aubervilliers (N3), dimanche 30 novembre à 13h30.

Le tirage au sort des 32e de finale est prévu lundi 1er décembre à 19h au Parc des Princes.