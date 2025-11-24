Football. Le Bayeux FC en route vers l'exploit sur la pelouse d'Yvetot

Après son exploit, le Bayeux FC ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Les joueurs du Bessin ont éliminé au 7e tour de la Coupe de France de football le SM Caen avec la manière 3-2, et sont opposés au tour suivant, le 29 novembre, aux joueurs d'Yvetot. Les deux formations de R1 se connaissent plutôt bien puisqu'elles évoluent dans la même poule. Au match aller, déjà en Seine-Maritime, le score était resté nul et vierge, 0-0. Ce derby normand possède cette fois un enjeu plus grand : le vainqueur se qualifiera pour les 32e de finale de la compétition, marquant l'entrée en lice des équipes de Ligue 1. Pour l'occasion, le Bayeux FC proposait à ses supporters un déplacement en bus direction Yvetot. Toutes les places ont déjà trouvé des acheteurs.