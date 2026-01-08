Salon de l'agriculture 2026. "Un sentiment mitigé" en Mayenne après l'annulation des concours bovins

Les vaches seront les grandes absentes du Salon international de l'agriculture de Paris en 2026, en raison de la dermatose nodulaire. Les organisateurs ont annoncé mercredi 7 janvier l'annulation des concours bovins, mais espèrent néanmoins une présence "limitée et symbolique" de bovins sur le salon.

"Un sentiment mitigé"

Habituellement en Mayenne, "20 à 25 éleveurs de bovins concourent et présentent des bovins, toutes races confondues", souligne Benoît Faucon, président de la chambre d'agriculture de la Mayenne. "J'ai un sentiment mitigé, poursuit-il. Il y a de la tristesse car c'est une superbe vitrine pour l'agriculture mayennaise et française, mais vu les difficultés que cette maladie nous donne, c'est la sagesse et la responsabilité qui a guidé les organisateurs dans leurs décisions."

La mise en lumière d'espèces moins mises en avant

Actuellement, les Pays de la Loire ne sont pas concernés par la dermatose bovine, mais le virus est encore présent dans certaines régions françaises. Les mouvements d'animaux sont interdits dans ces territoires. Qu'il n'y ait pas de bovins au Salon de l'agriculture "a le mérite de mettre tous les éleveurs au même niveau", note Benoît Faucon. Il aimerait que l'absence de bovins lors de cette édition permette de "mettre en lumière d'autres espèces animales moins mises en avant habituellement".