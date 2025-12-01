Artisanat. Un concours pour les 5 ans de la baguette 100% mayennaise, la Mayennette

Connaissez-vous la Mayennette ? Cette baguette, présente dans un certain nombre de boulangeries mayennaises depuis 2020, est entièrement conçue dans le département. Elle est née d'un collectif d'agriculteurs, de minotiers et de boulangers de la Mayenne, afin de mobiliser toute une filière localement et rémunérer au juste prix les agriculteurs.

Un jeu concours du 5 au 7 décembre

Pour les cinq ans de cette création et à l'approche des fêtes de Noël, le Département de la Mayenne, la Chambre d'agriculture et le Grenier mayennais (collectif d'agriculteurs) lancent un jeu concours pour valoriser cette baguette locale. Du vendredi 5 au dimanche 7 décembre inclus, chaque achat d'une Mayennette dans l'une des 24 boulangeries participantes donnera la possibilité de remplir un bulletin de participation et tenter sa chance de remporter un panier garni de produits locaux.

Toutes les boulangeries participantes :

Boulangerie L'autre idée du pain à Montsûrs

Boulangerie Duval à Fougerolles-du-Plessis

Boulangerie La Tentation à Saint-Berthevin

Boulangerie Lambert à Le Ribay

Boulangerie SARL Les 3 mats à Mayenne

Boulangerie Art du pain à Mayenne

Boulangerie Au pied du four à Mayenne

Boulangerie SARL Boulangerie Dion à Cossé-le-Vivien

Boulangerie M. Cottin et Mme Fontaine à Saint-Pierre-la-Cour

Boulangerie Hoisnard à Ahuillé

Boulangerie Maison Leca à Vaiges

Boulangerie SAS Martineau à Commer

Boulangerie La Boule d'Or à Meslay-du-Maine

Boulangerie Rouland à Bais

Boulangerie Chantreuil à Renazé

Boulangerie Aux Délices de Lassay à Lassay-les-Châteaux

Boulangerie M. et Mme Girault à Laval

Boulangerie M. Grabowski à Voutré

Boulangerie M. et Mme Second à Pré-en-Pail

Boulangerie M. et Mme Zuccarini à Evron

Boulangerie Le fournil de Luat à Saint-Christophe-du-Luat

Boulangerie Le Fournil d'Aron du Luat à Aron

Boulangerie Chapelière à Saint-Berthevin

Boulangerie Renouard à La Selle-Craonnaise

Un tirage au sort aura lieu chaque jour dans chaque boulangerie pendant la durée de l'opération.