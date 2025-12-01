Artisanat. Un concours pour les 5 ans de la baguette 100% mayennaise, la Mayennette

Connaissez-vous la Mayennette ? Cette baguette, présente dans un certain nombre de boulangeries mayennaises depuis 2020, est entièrement conçue dans le département. Elle est née d'un collectif d'agriculteurs, de minotiers et de boulangers de la Mayenne, afin de mobiliser toute une filière localement et rémunérer au juste prix les agriculteurs.
Un jeu concours du 5 au 7 décembre
Pour les cinq ans de cette création et à l'approche des fêtes de Noël, le Département de la Mayenne, la Chambre d'agriculture et le Grenier mayennais (collectif d'agriculteurs) lancent un jeu concours pour valoriser cette baguette locale. Du vendredi 5 au dimanche 7 décembre inclus, chaque achat d'une Mayennette dans l'une des 24 boulangeries participantes donnera la possibilité de remplir un bulletin de participation et tenter sa chance de remporter un panier garni de produits locaux.
Toutes les boulangeries participantes :
- Boulangerie L'autre idée du pain à Montsûrs
- Boulangerie Duval à Fougerolles-du-Plessis
- Boulangerie La Tentation à Saint-Berthevin
- Boulangerie Lambert à Le Ribay
- Boulangerie SARL Les 3 mats à Mayenne
- Boulangerie Art du pain à Mayenne
- Boulangerie Au pied du four à Mayenne
- Boulangerie SARL Boulangerie Dion à Cossé-le-Vivien
- Boulangerie M. Cottin et Mme Fontaine à Saint-Pierre-la-Cour
- Boulangerie Hoisnard à Ahuillé
- Boulangerie Maison Leca à Vaiges
- Boulangerie SAS Martineau à Commer
- Boulangerie La Boule d'Or à Meslay-du-Maine
- Boulangerie Rouland à Bais
- Boulangerie Chantreuil à Renazé
- Boulangerie Aux Délices de Lassay à Lassay-les-Châteaux
- Boulangerie M. et Mme Girault à Laval
- Boulangerie M. Grabowski à Voutré
- Boulangerie M. et Mme Second à Pré-en-Pail
- Boulangerie M. et Mme Zuccarini à Evron
- Boulangerie Le fournil de Luat à Saint-Christophe-du-Luat
- Boulangerie Le Fournil d'Aron du Luat à Aron
- Boulangerie Chapelière à Saint-Berthevin
- Boulangerie Renouard à La Selle-Craonnaise
Un tirage au sort aura lieu chaque jour dans chaque boulangerie pendant la durée de l'opération.
