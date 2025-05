Télévision. Ces paysans boulangers seinomarins sont en finale de "La Meilleure boulangerie de France"

C'est dans le cadre prestigieux du Donjon, à Etretat, que le verdict est tombé, vendredi 16 mai : Marie et Clément Geulin, créateurs de L'Atelier d'Eugène, représenteront l'ex-Haute-Normandie en finale nationale de l'émission "La Meilleure boulangerie de France", sur M6.

"Le tournage, c'était intensif !"

Frère et sœur, ils ont monté leur boulangerie paysanne à Epreville, près de Fécamp, en 2023. Un tournant professionnel pour Marie, ancienne cadre commerciale, devenue boulangère, et Clément, ancien cuisinier, devenu meunier et pastier. C'est avec la farine issue du blé de la ferme familiale, fondée par leur arrière-grand-père Eugène Geulin, qu'ils conçoivent pains, viennoiseries et pâtes artisanales, au levain naturel.

Marie et Clément sur la terrasse du Donjon, entourés du jury : Bruno Cormerais, Chiara Serpaggi et Michel Sarran. - L'Atelier d'Eugène

La télévision, "c'est une super opportunité de montrer que le monde agricole normand est riche de sens et de produits, se réjouit Marie, c'est fou de se dire qu'il y a deux ans à peine le projet débutait et qu'aujourd'hui on représente la Haute-Normandie !" Le tournage de la première phase de l'émission, diffusée du 12 au 16 mai, remonte au mois de février. "Sept heures de tournage, c'était intensif, reconnaît Clément, il a fallu être patients, répéter certains gestes pour les caméras, c'est un peu stressant mais on se complète bien tous les deux."

Babka apéro, pain aux graines et… Saint-Jacques

Pour convaincre le jury, composé de Bruno Cormerais, meilleur ouvrier de France, de la pâtissière Chiara Serpaggi et du chef étoilé Michel Sarran, le duo a su être inventif. Il a présenté comme produit fétiche une babka apéro, une sorte de brioche tressée au pesto. "Pour le pain signature, nous avons choisi notre pain aux graines qui est un best-seller et que je trouvais intéressant car il est conçu avec notre farine mais aussi le lin de la ferme", détaille Marie.

Le Saint-Shok, pain de mie avec tartare de Saint-Jacques, a récolté un 10/10 ! - Tendance Ouest

Enfin, L'Atelier d'Eugène a relevé haut la main le défi du jury : inventer, en deux heures, un produit pouvant accompagner la coquille Saint-Jacques. Clément a concocté un shokupan, sorte pain de pain de mie toasté agrémenté d'une rémoulade de céleri et d'un tartare de Saint-Jacques. "Son expérience dans les cuisines de l'Elysée a beaucoup servi, on a eu 10/10 à cette épreuve", sourit Marie.

Portes ouvertes ce week-end Hasard du calendrier, c'est à l'issue de cette première victoire télévisée que L'Atelier d'Eugène a programmé son week-end de portes ouvertes, à la ferme. L'occasion pour les clients des marchés, notamment, de découvrir les coulisses de la boulangerie paysanne. "On montrera toutes les étapes : le moulin, la production, la dégustation…" détaille Marie. Visites gratuites samedi 17 mai de 14h à 18h (une visite par heure) et dimanche à 10h, 11h, et de 14h à 17h.

Le tournage des épreuves nationales a eu lieu la semaine dernière. Sont-ils arrivés jusqu'au bout de la compétition ? Les paysans boulangers d'Epreville sont soumis au secret… "Certains candidats sont des pointures en boulangerie. Pour la suite, il a fallu de la créativité, de l'audace et une touche de cuisine", dévoile Clément. La finale sera diffusée dans le courant du mois de juin, sur M6.

Pratique. L'Atelier d'Eugène, 66 route d'Auberville-La-Renault à Epreville. Vente à la ferme de 15h à 19h les mercredis et vendredis, et sur les marchés (Gonneville-La-Mallet le mercredi, Le Havre-Sanvic et Le Havre-Thiers le vendredi, Yvetot et Fécamp le samedi).