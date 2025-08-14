Manche. 816 foyers de fièvre catarrhale ovine recensés

816 foyers de fièvre catarrhale ovine (FCO) ont été confirmés dans la Manche au jeudi 14 août, annonce la préfecture du département. Elle confirme aussi que le premier foyer de FCO sérotype 8 (catégorie du virus) a été recensé dans un élevage laitier de bovins du secteur de Coutances mardi 12 août. Ce sérotype 8 était déjà présent en Bretagne et dans les Pays de la Loire. Il allait rapidement arriver dans la Manche.

Un taux de confirmation des suspicions "particulièrement élevé "

La FCO de sérotype 3 est la plus répandue et continue de circuler dans le département. Il y a aussi 129 suspicions de FCO. "Le taux de confirmation des suspicions établies par les vétérinaires est particulièrement élevé avec 90,6% des suspicions confirmées", détaille la préfecture. Deux tiers des élevages atteints sont des élevages bovins, un tiers des élevages ovins, moins de 1% concerne des élevages caprins.

La maladie est largement présente sur tout le territoire

"Même si la maladie est largement présente sur tout le territoire de la Manche, il est important que les éleveurs continuent à signaler les suspicions dans les troupeaux où la FCO n'a pas encore été confirmée à leurs vétérinaires sanitaires", assure la préfecture. Elle recommande aussi la vaccination des animaux.