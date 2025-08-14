En ce moment À qui le tour JECK & CARLA
PODCASTS NEWSLETTERS
En ce moment

Manche. 816 foyers de fièvre catarrhale ovine recensés

Environnement. La préfecture de la Manche a fait le point sur l'épidémie de fièvre catarrhale ovine qui sévit dans le département. 816 foyers ont été confirmés.

Publié le 14/08/2025 à 19h21 - Par Thibault Lecoq
Manche. 816 foyers de fièvre catarrhale ovine recensés
Il y a 816 foyers confirmés de fièvre catarrhale ovine dans la Manche, au jeudi 14 août. - Illustration

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

816 foyers de fièvre catarrhale ovine (FCO) ont été confirmés dans la Manche au jeudi 14 août, annonce la préfecture du département. Elle confirme aussi que le premier foyer de FCO sérotype 8 (catégorie du virus) a été recensé dans un élevage laitier de bovins du secteur de Coutances mardi 12 août. Ce sérotype 8 était déjà présent en Bretagne et dans les Pays de la Loire. Il allait rapidement arriver dans la Manche.

Un taux de confirmation des suspicions "particulièrement élevé "

La FCO de sérotype 3 est la plus répandue et continue de circuler dans le département. Il y a aussi 129 suspicions de FCO. "Le taux de confirmation des suspicions établies par les vétérinaires est particulièrement élevé avec 90,6% des suspicions confirmées", détaille la préfecture. Deux tiers des élevages atteints sont des élevages bovins, un tiers des élevages ovins, moins de 1% concerne des élevages caprins.

La maladie est largement présente sur tout le territoire

"Même si la maladie est largement présente sur tout le territoire de la Manche, il est important que les éleveurs continuent à signaler les suspicions dans les troupeaux où la FCO n'a pas encore été confirmée à leurs vétérinaires sanitaires", assure la préfecture. Elle recommande aussi la vaccination des animaux.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025 Nice (06000) 130€ Découvrir
Studio 75012
Studio 75012 Paris 12eme arrondissement (75012) 860€ Découvrir
Appartement Le Goelia St Geniez d'Olt
Appartement Le Goelia St Geniez d'Olt Saint-Geniez-d'Olt et d'Aubrac (12130) 400€ Découvrir
Location Atelier / Bureau Biarritz
Location Atelier / Bureau Biarritz Biarritz (64200) 417€ Découvrir
Automobile
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Galerie Fiat Panda
Galerie Fiat Panda Quantilly (18110) 150€ Découvrir
Renault Kadjar 1.6 DCi Energy Intens 130 cv
Renault Kadjar 1.6 DCi Energy Intens 130 cv Blacqueville (76190) 10 900€ Découvrir
Bonnes affaires
Machine à pain et farine
Machine à pain et farine Villeneuve-d'Ascq (59491) 20€ Découvrir
Hotte aspirant de cuisine
Hotte aspirant de cuisine Villeneuve-d'Ascq (59491) 20€ Découvrir
Broc et cuvette en céramique
Broc et cuvette en céramique Villeneuve-d'Ascq (59491) 20€ Découvrir
Montre cardio ceinture thoracique cardio
Montre cardio ceinture thoracique cardio Villeneuve-d'Ascq (59491) 10€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Manche. 816 foyers de fièvre catarrhale ovine recensés
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple